Calendario Vuelta a España 2026: programma, date, tv, streaming

Nel pieno rispetto di una tradizione consolidata nel corso del tempo la Vuelta a España sarà la terza grande corsa a tappe del 2026. L’auspicio degli organizzatori non può che essere quello di una gara che si concluda regolarmente con tanto di premiazione del vincitore sul palco.

Saranno 21 le tappe previste per un totale di 3310,6 chilometri. La partenza, il 22 agosto, è prevista dal Principato di Monaco, mentre l’arrivo, il 13 settembre, sarà a Granada. I corridori si daranno battaglia per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo il danese Jonas Vingegaard, vincitore dello scorso anno davanti al portoghese Joao Almeida, e al britannico Thomas Pidcock.

Ci sarà tempo e modo per definire il campo dei partecipanti. Tadej Pogacar, per bocca del team manager della UAE Team Emirates-XRG Maxtin, non ha escluso la possibilità di partecipare alla corsa iberica, unico dei tre Grandi Giri che non ha ancora vinto, step indispensabile per potersi fregiare del nuovo prestigioso risultato, la Tripla Corona.

La Vuelta a España 2026 di ciclismo su strada non sarà trasmessa in diretta tv. La corsa sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale di tutte le tappe della manifestazione.

CALENDARIO VUELTA A ESPANA 2026

Prima tappa (22 agosto): Monaco – Monaco (9 km, cronometro individuale)

Seconda tappa (23 agosto): Monaco – Manosque (215 km)

Terza tappa (24 agosto): Gruissan – Font Romeu (166,7 km)

Quarta tappa (25 agosto): Andorra La Vella – Andorra La Vella (104,9 km)

Quinta tappa (26 agosto): Falset – Roquetes (171,1 km)

Sesta tappa (27 agosto): Alcossebre – Castellón (176,8 km)

Settima tappa (28 agosto): Vall d’Alba – Aramón Valdelinares (149,9 km)

Ottava tappa (29 agosto): Puçol – Xeraco (176,4 km)

Nona tappa (30 agosto): Villajoyosa – Alto de Aitana (187,5 km)

Decima tappa (1 settembre): Alcaraz – Elche de la Sierra (184,5 km)

Undicesima tappa (2 settembre): Cartagena – Lorca (156,1 km)

Dodicesima tappa (3 settembre): Vera – Calar Alto (166,5 km)

Tredicesima tappa (4 settembre): Almuñécar – Loja (193,2 km)

Quattordicesima tappa (5 settembre): Jaén – Sierra de la Pandera (152,7 km)

Quindicesima tappa (6 settembre): Palma del Río – Córdoba (181,2 km)

Sedicesima tappa (8 settembre): Cortegana – Palos de la Frontera (186 km)

Diciassettesima tappa (9 settembre): Dos Hermanas – Sevilla (189,2 km)

Diciottesima tappa (10 settembre): El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera 32 km, cronometro individuale)

Diciannovesima tappa (11 settembre): Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona (205,1 km)

Ventesima tappa (12 settembre): La Calahorra – Collado del Alguacil (206,7 km)

Ventunesima tappa (13 settembre): Carrefour Granada – Granada (99,6 km)

PROGRAMMA VUELTA A ESPANA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.