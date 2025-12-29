Calendario volley 2026: tutti gli eventi. Nations League, Europei, competizioni per club

Il calendario 2026 di volley si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi, tra cui spiccano gli Europei: le donne giocheranno dal 21 agosto al 6 settembre tra Turchia, Cechia, Svezia, Azerbaijan; gli uomini saranno impegnati dal 10 al 26 settembre tra Italia, Bulgaria, Finlandia, Romania. La rassegna continentale metterà in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Durante l’estate ci terranno compagnia anche le rassegne continentali giovanili: Mondiali Under 17 maschili e femminili, Europei Under 18 e Under 22 per entrambi i generi. Da seguire la Nations League, che dopo la fase preliminare proporrà le Final Eight: si giocherà in estate, tra il 3 giugno e il 2 agosto, ma le date delle varie tappe e gli appuntamenti degli atti conclusivi devono ancora essere definiti.

Tanti appuntamenti anche per la stagione di club, che culminerà con le Final Four di Champions League: 2-3 maggio per le donne e 16-17 maggio gli uomini. Naturalmente tra aprile e maggio si assegneranno anche gli scudetti con le finali playoff di SuperLega maschile e Serie A1 femminile. Il nuovo anno inizierà con le Final Four di Coppa Italia e poi ci sarà da recuperare la Supercoppa Italiana maschile. A dicembre l’appuntamento con i Mondiali per Club (date esatte e sedi ancora da definire).

Di seguito il calendario completo 2026 di volley, con tutte le date e i programmi degli eventi nazionali e internazionali più importanti.

CALENDARIO VOLLEY 2026

24-25 gennaio Coppa Italia femminile, Final Four Torino (Italia)

7-8 febbraio Coppa Italia maschile, Final Four Bologna (Italia)

28 febbraio-1 marzo Supercoppa Italiana, Final Four Trieste (Italia)

11 marzo Challenge Cup femminile, finale d’andata Sede da definire

18 marzo Challenge Cup femminile, finale di ritorno Sede da definire

25 marzo Challenge Cup maschile, finale di andata Sede da definire

1° aprile Challenge Cup maschile, finale di ritorno Sede da definire

1° aprile CEV Cup femminile, finale di andata Sede da definire

8 aprile CEV Cup femminile, finale di ritorno Sede da definire

11-26 aprile Serie A1 femminile, finale scudetto Sedi da definire

15 aprile CEV Cup maschile, finale di andata Sede da definire

22 aprile CEV Cup maschile, finale di ritorno Sede da definire

26 aprile-10 maggio Superlega maschile, finale scudetto Sedi da definire

2-3 maggio Champions League femminile, Final Four Sede da definire

16-17 maggio Champions League maschile, Final Four Milano (Italia)

3 giugno-26 luglio Nations League femminile Varie sedi

10 giugno-2 agosto Nations League maschile Varie sedi

29 giugno-4 luglio Europei U22 maschili Albufeira (Portogallo)

1-12 luglio Europei U18 femminili Riga/Vilnius (Lettonia/Lituania)

6-12 luglio Europei U22 femminili The Hague (Paesi Bassi)

7-18 luglio Europei U18 maschili Porto San Giorgio/San Benedetto del Tronto (Italia)

5-15 agosto Mondiali U17 femminili Santiago (Cile)

19-29 agosto Mondiali U17 maschili Doha (Qatar)

21 agosto-6 settembre Europei femminili Turchia/Cechia/Svezia/Azerbaijan

10-26 settembre Europei maschili Italia/Bulgaria/Finlandia/Romania

Dicembre (date da definire) Mondiale per Club maschile Sede da definire

Dicembre (date da definire) Mondiale per Club femminile Sede da definire