Calendario United Cup 2026: orari, programma, tv, streaming, incroci dai gironi alla finale

La stagione 2026 del tennis si aprirà con la United Cup, che si terrà in Australia, tra Perth (RAC Arena) e Sydney (Ken Rosewall Arena) da venerdì 2 a domenica 11 gennaio: fase a gironi da venerdì 2 a mercoledì 7, fase ad eliminazione diretta da mercoledì 7 a domenica 11.

Le 18 squadre sono divise in sei gironi da 3 e passeranno ai quarti le prime e le due migliori seconde, una per i raggruppamenti di Perth (A, C ed E) ed una per quelli di Sydney (B, D ed F). I quarti di finale saranno spalmati tra il 7 ed il 9 gennaio, poi a Sydney si giocheranno le semifinali sabato 10 e la finale domenica 11.

L’Italia, testa di serie numero 3 e capofila del Girone C, affronterà alla RAC Arena di Perth la Svizzera domenica 4 gennaio alle ore 10.00 e la Francia martedì 6 gennaio alle ore 3.00, mentre i quarti di finale previsti in quella città si giocheranno entrambi mercoledì 7 gennaio.

La diretta tv della United Cup 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX, infine la Diretta Live testuale dei tie dell’Italia sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO UNITED CUP 2026

2 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo A Spagna-Argentina

2 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo E Grecia-Giappone

3 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo B Belgio-Cina

3 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Francia-Svizzera

3 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo D Australia-Norvegia

3 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo A Stati Uniti-Argentina

4 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo F Germania-Paesi Bassi

4 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo E Gran Bretagna-Giappone

4 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo B Canada-Cina

4 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Italia-Svizzera

5 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo D Cechia-Norvegia

5 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo A Stati Uniti-Spagna

5 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo F Germania-Polonia

5 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo E Gran Bretagna-Grecia

6 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo B Canada-Belgio

6 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Italia-Francia

6 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo D Australia-Cechia

7 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo F Polonia-Paesi Bassi

7 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Quarto di finale 1: vincitrice Gruppo A-miglior seconda

7 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Quarto di finale 2: vincitrice Gruppo C-vincitrice Gruppo E

8 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Quarto di finale 3: vincitrice Gruppo B-miglior seconda

9 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Quarto di finale 4: vincitrice Gruppo D-vincitrice Gruppo F

10 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Semifinale 1: vincitrice Quarto di finale 2-vincitrice Quarto di finale 3

10 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Semifinale 2: vincitrice Quarto di finale 1-vincitrice Quarto di finale 4

11 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Finale: vincitrice Semifinale 1-vincitrice Semifinale 2

