Calendario United Cup 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Ci sarà anche l’Italia al via della quarta edizione della United Cup di tennis, la competizione a squadre miste in programma dal 2 all’11 gennaio 2026 in Australia. Le sedi saranno due, Sydney e Perth. Al via 18 nazioni: tra queste gli Stati Uniti, forti della presenza di Taylor Fritz e Coco Gauff, puntano alla terza affermazione dopo i successi del 2023 e del 2025.

L’Italia si presenterà in Australia con Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori nel settore maschile, mentre tra le donne vestiranno l’azzurro Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani. I principali punti di riferimento saranno Cobolli e Paolini, già protagonisti nell’edizione 2025, conclusa con l’eliminazione ai quarti di finale contro la Cechia.

La Germania, campione nel 2024, avrà in Alexander Zverev il proprio leader. La Spagna, invece, non schiererà Carlos Alcaraz e si affiderà a Jaume Munar, affiancato da Jessica Bouzas. L’Australia punterà sul beniamino di casa Alex de Minaur. In campo anche Felix Auger-Aliassime per il Canada, Casper Ruud per la Norvegia, e Stefanos Tsitsipas per la Grecia.

I Paesi Bassi si affideranno a Tallon Griekspoor, mentre la Svizzera potrà contare sull’esperienza di Stan Wawrinka e Belinda Bencic. La compagine ceca schiererà Jakub Mensik, la Francia Arthur Rinderknech. Confermata la tradizionale coppia polacca con Hubert Hurkacz al maschile e Iga Swiatek al femminile. Nel complesso saranno presenti cinque top-10 del ranking ATP e tre giocatrici tra le prime dieci della classifica WTA.

Le 18 nazioni saranno suddivise in sei gironi da tre squadre, distribuiti tra Perth e Sydney, come detto. Le vincitrici di ciascun gruppo e le due migliori seconde accederanno ai quarti di finale, dando il via alla fase a eliminazione diretta. Ogni confronto prevede due singolari, uno maschile e uno femminile, e un doppio misto. La United Cup assegna punti validi per il ranking.

Il sorteggio, effettuato lo scorso 17 novembre, ha inserito l’Italia nel Gruppo C insieme a Francia e Svizzera. Gli azzurri giocheranno alla RAC Arena di Perth e si troveranno di fronte avversari di alto livello, in un girone che si preannuncia particolarmente impegnativo.

La diretta tv della United Cup 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTenniX e su Tennis Tv. La Diretta Live testuale dei tie dell’Italia sarà assicurata da OA Sport.

GRUPPI UNITED CUP 2026

PERTH – RAC Arena

GRUPPO A

USA

Spagna

Argentina

GRUPPO C

ITALIA

Francia

Svizzera

GRUPPO E

Gran Bretagna

Grecia

Giappone

SYDNEY – Ken Rosewall Arena

GRUPPO B

Canada

Belgio

Cina

GRUPPO D

Australia

Cechia

Norvegia

GRUPPO F

Germania

Polonia

Paesi Bassi

CALENDARIO UNITED CUP 2026

2 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo A Spagna-Argentina

2 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo E Grecia-Giappone

3 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo B Belgio-Cina

3 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Francia-Svizzera

3 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo D Australia-Norvegia

3 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo A Stati Uniti-Argentina

4 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo F Germania-Paesi Bassi

4 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo E Gran Bretagna-Giappone

4 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo B Canada-Cina

4 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Italia-Svizzera

5 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo D Cechia-Norvegia

5 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo A Stati Uniti-Spagna

5 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo F Germania-Polonia

5 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo E Gran Bretagna-Grecia

6 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo B Canada-Belgio

6 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Italia-Francia

6 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo D Australia-Cechia

7 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo F Polonia-Paesi Bassi

7 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Quarto di finale 1: vincitrice Gruppo A-miglior seconda

7 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Quarto di finale 2: vincitrice Gruppo C-vincitrice Gruppo E

8 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Quarto di finale 3: vincitrice Gruppo B-miglior seconda

9 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Quarto di finale 4: vincitrice Gruppo D-vincitrice Gruppo F

10 gennaio 0.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Semifinale 1: vincitrice Quarto di finale 2-vincitrice Quarto di finale 3

10 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Semifinale 2: vincitrice Quarto di finale 1-vincitrice Quarto di finale 4

11 gennaio 7.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Finale: vincitrice Semifinale 1-vincitrice Semifinale 2

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: COME GUARDARLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis Tv

Diretta Live testuale: per i tie dell’Italia su OA Sport.