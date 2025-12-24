Calendario Tour de Ski 2026: orari tappe, programma, tv, streaming. Percorso interamente in Italia!

Come da tradizione, tra vecchio e nuovo anno solare andrà in scena Tour de Ski: l’edizione 2026 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, si disputerà da domenica 28 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026, con giorni di riposo fissati per martedì 30 e venerdì 2. Nel complesso saranno 6 le tappe in calendario.

Si resterà sempre in Italia, e si partirà da Dobbiaco: domenica 28 dicembre la sprint tl, lunedì 29 la 10 km tc ad intervalli, poi martedì 30 riposo, per riprendere mercoledì 31 con la 5 km tl con partenza in linea in batterie, e chiudere giovedì 1° gennaio con la 20 km pursuit tc. Venerdì 2 riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la sprint tc di sabato 3 e la 10 km mass start final climb tl con arrivo sul Cermis di domenica 4, che decreterà i vincitori del Tour de Ski 2026.

Le gare del Tour de Ski 2026 saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 e 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+ e DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito il programma completo con gli orari del Tour de Ski 2026, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo.

CALENDARIO TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026

Domenica 28 dicembre 2025 – Dobbiaco (Italia)

11.45 Qualificazioni sprint tl femminile e maschile

14.15 Finali sprint tl femminile e maschile

Lunedì 29 dicembre 2025 – Dobbiaco (Italia)

11.45 10 km tc maschile con partenze ad intervalli

14.45 10 km tc femminile con partenze ad intervalli

Martedì 30 dicembre 2025 – Riposo

Mercoledì 31 dicembre 2025 – Dobbiaco (Italia)

11.30 5 km tl maschile con partenza in linea in batterie

14.30 5 km tl femminile con partenza in linea in batterie

Giovedì 1° gennaio 2026 – Dobbiaco (Italia)

10.30 20 km pursuit tc maschile

12.30 20 km pursuit tc femminile

Venerdì 2 gennaio 2025 – Riposo e trasferimento

Sabato 3 gennaio 2025 – Val di Fiemme (Italia)

12.15 Qualificazioni sprint tc femminile e maschile

14.45 Finali sprint tc femminile e maschile

Domenica 4 gennaio 2025 – Val di Fiemme (Italia)

11.30 10 km tl maschile Final Climb con partenza in linea ed arrivo sul Cermis

15.30 10 km tl femminile Final Climb con partenza in linea ed arrivo sul Cermis

PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 e 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.