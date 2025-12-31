Tennis
Calendario tennis 2026: tutti gli eventi. Slam, Masters 1000, Coppa Davis e BJK Cup
Si tornerà presto in scena. Il tennis sarà protagonista, come di consueto, per tutto l’anno e la ripresa del massimo circuito maschile e femminile è prevista per il 2 gennaio, grazie alla United Cup che si svolgerà in Australia. La terra dei canguri sarà sotto i riflettori grazie a una serie di eventi che porteranno giocatrici e giocatori a disputare il primo Slam della stagione, gli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio).
Nel mese di febbraio, le scelte di programmazione dei tennisti varieranno, con alcuni che preferiranno affrontare lo swing sudamericano e altri che privilegeranno i tornei indoor e sul cemento, prima di volare negli Stati Uniti per partecipare ai “1000” di Indian Wells e di Miami. In California e in Florida saranno in palio 2000 punti, significativi per il bilancio annuale.
Con l’arrivo della primavera, si darà spazio alla terra rossa. Nel Principato di Monaco, i tennisti vorranno offrire spettacolo nel celebre Country Club, mentre le donne avranno nel torneo indoor di Stoccarda il primo evento di rilievo sul mattone tritato. L’attenzione si sposterà poi sulla sequenza Madrid, Roma, Roland Garros. Sul red carpet della città degli Innamorati si disputerà il secondo Major dell’annata.
Dalla terra all’erba, vi è un breve lasso di tempo per adattarsi al cambiamento di superficie. Tutto ciò è funzionale al torneo più prestigioso per storia e fascino, Wimbledon. Sui prati di Church Road, Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia nel 2025, diventando il primo italiano a conquistare il titolo in singolare. L’azzurro tenterà nuovamente l’impresa, affiancato da una squadra tricolore determinata a ottenere risultati significativi.
Superati i Championships, l’attenzione si concentrerà sul quarto e ultimo Slam della stagione, gli US Open. Dopo New York, si traccerà una linea di demarcazione su quanto è accaduto, prima dell’ultima parte dell’anno dedicata agli eventi asiatici e ai tornei indoor, che culminerà nelle ATP e WTA Finals. È fondamentale non dimenticare, ovviamente, gli impegni in Coppa Davis e in BJK Cup nel corso del 2026, in cui l’Italia ambisce a confermarsi la migliore.
Di seguito il calendario completo:
CALENDARIO TENNIS 2026
UOMINI
GENNAIO
2 gennaio United Cup
5-11 gennaio
ATP 250 Brisbane
ATP 250 Hong Kong
12-17 gennaio
ATP 250 Adelaide
ATP 250 Auckland
18 gennaio – 1° febbraio
Australian Open
FEBBRAIO
2-8 febbraio
ATP 250 Montpellier
6-8 febbraio primo turno Coppa Davis
9-15 febbraio
ATP 250 Buenos Aires
ATP 500 Dallas
ATP 500 Rotterdam
16-22 febbraio
ATP 250 Delray Beach
ATP 500 Doha
ATP 500 Rio de Janeiro
23 febbraio – 1° marzo
ATP 500 Acapulco
ATP 500 Dubai
ATP 250 Santiago
MARZO
4-14 marzo
ATP Masters 1000 Indian Wells
18-29 marzo
ATP Masters 1000 Miami
APRILE
30 marzo-5 aprile
ATP 250 Bucharest
ATP 250 Houston
ATP 250 Marrakech
5-12 aprile
ATP Masters 1000 Monte-Carlo
13-19 aprile
ATP 500 Barcellona
ATP 500 Monaco di Baviera
22 aprile-3 maggio
ATP Masters 1000 Madrid
MAGGIO
6-17 maggio
ATP Masters 1000 Roma
17-23 maggio
ATP 500 Amburgo
ATP 250 Ginevra
24 maggio-7 giugno
Roland Garros
GIUGNO
8-14 giugno
ATP 250 Hertogenbosch
ATP 250 Stoccarda
15-21 giugno
ATP 500 Halle
ATP 500 Queen’s
21-28 giugno
ATP 250 Eastbourne
ATP 250 Maiorca
29 giugno-12 luglio
Wimbledon
LUGLIO
13-19 luglio
ATP 250 Bastad
ATP 250 Gstaad
ATP 250 Umag
20-26 luglio
ATP 250 Kitzbuhel
ATP 250 Estoril
27 luglio-2 agosto
ATP 250 Los Cabos
ATP 500 Washington
AGOSTO
2-11 agosto
ATP Masters 1000 Montreal
13-23 agosto
ATP Masters 1000 Cincinnati
23-30 agosto
ATP 250 Winston-Salem
SETTEMBRE
31 agosto-13 settembre
Us Open (Hard)
18-20 settembre
Secondo Turno Coppa Davis
23-29 settembre
ATP 250 Chengdu
ATP 250 Hangzhou
25-27 settembre Laver Cup
OTTOBRE
30 settembre-6 ottobre
ATP 500 Pechino
ATP 500 Tokyo
7-18 ottobre
ATP Masters 1000 Shanghai
19-25 ottobre
ATP 250 Almaty
ATP 250 Bruxelles
ATP 250 Lione
26 ottobre-2 novembre
ATP 500 Basilea (Indoor Hard)
ATP 500 Vienna (Indoor Hard)
NOVEMBRE
2-8 novembre
ATP Masters 1000 Parigi
8-14 novembre
ATP 250 Stoccolma
ATP 250 sede da definire
15-22 novembre
ATP Finals
24-29 novembre
Finals Coppa Davis
DONNE
GENNAIO
2 gennaio United Cup
5-11 gennaio
WTA 250 Auckland
-WTA 500 Brisbane
12-17 gennaio
WTA 500 Adelaide
-WTA 250 Hobart
18 gennaio – 1° febbraio
Australian Open
FEBBRAIO
2-8 febbraio
WTA 500 Abu Dhab
WTA 250 Cluj
WTA 250 Ostrava
9-15 febbraio
WTA 1000 Doha
16-22 febbraio
WTA 1000 Dubai
23 febbraio – 1° marzo
WTA 250 Austin
WTA 500 Merida
MARZO
2-14 marzo
WTA 1000 Indian Wells
16-29 marzo
WTA 1000 Miami
APRILE
30 marzo-5 aprile
WTA 250 Bogotà
WTA 500 Charleston
5-12 aprile
WTA 500 Linz
Settimana del 6 aprile primo turno BJK Cup
13-19 aprile
WTA 250 Rouen
WTA 500 Stoccarda
20 aprile-3 maggio
-WTA 1000 Madrid
MAGGIO
4-17 maggio
WTA 1000 Roma
17-23 maggio
WTA 250 Rabat
WTA 500 Strasburgo
24 maggio-7 giugno
Roland Garros
GIUGNO
8-14 giugno
WTA 250 Hertogenbosch
WTA 500 Queen’s
15-21 giugno
WTA 500 Berlino
WTA 250 Nottingham
21-28 giugno
WTA 250 Bad Homburg
WTA 250 Eastbourne
LUGLIO
29 giugno-12 luglio
Wimbledon
13-19 luglio
WTA 250 Iasi
20-26 luglio
WTA 250 Amburgo
WTA 250 Praga
27 luglio-2 agosto
WTA 500 Washington
AGOSTO
3-10 agosto
WTA 1000 Toronto
10-23 agosto
WTA 1000 Cincinnati
24-30 agosto
WTA 250 Cleveland
WTA 500 Monterrey
SETTEMBRE
31 agosto-13 settembre
Us Open
14-20 settembre
WTA 500 Guadalajara
WTA 250 Sao Paulo
21-27 settembre
WTA 250 Seoul
WTA 500 Singapore
Finals BJK Cup
OTTOBRE
28 settembre-11 ottobre
WTA 1000 Pechino
12-18 ottobre
WTA 1000 Wuhan
19-25 ottobre
WTA 500 Ningbo
WTA 250 Osaka
26 ottobre-2 novembre
WTA 250 Guangzhou
WTA 500 Tokyo
NOVEMBRE
2-8 novembre
WTA 250 Chennai
WTA 250 Hong Kong
WTA 250 Jiujiang
9-15 novembre
WTA Finals a Riyadh