Sport in tv
Calendario sport invernali 1-7 dicembre: orari gare, dove vederle in tv e streaming
Si infittisce sempre di più con l’inizio di dicembre il calendario degli sport invernali: nella settimana che va da oggi a domenica 7 crescerà notevolmente il numero delle gare in programma, con alcuni appuntamenti davvero importanti.
Si concluderà il circuito del Grand Prix di pattinaggio artistico con le Finali di Nagoya (Giappone), mentre nello speed skating la terza tappa della Coppa del Mondo darà sempre maggior forma alle classifiche utili per la qualificazione olimpica.
Proseguirà la Coppa del Mondo per lo sci alpino, lo sci di fondo, il salto con gli sci, la combinata nordica, il biathlon, lo sci freestyle, lo snowboard (ci saranno anche le prime gare dell’alpino), mentre inizierà la stagione del circuito maggiore per lo slittino e per lo sci alpinismo.
CALENDARIO SPORT INVERNALI SETTIMANA 1-7 DICEMBRE
SCI ALPINO
Lun. 01/12/25 – Coppa Europa – GS femminile Zinal (Svi) – ore 09.45 e 12.00
Mar. 02/12/25 – Coppa Europa – GS femminile Zinal (Svi) – ore 09.45 e 12.00
Mar. 02/12/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00
Mer. 03/12/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00
Mer. 03/12/25 – Gran Premio Italia jr/asp – SL maschile Solda (Bz)
Mer. 03/12/25 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile Solda (Bz)
Gio. 04/12/25 – Coppa del mondo – 3a prova DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00
Gio. 04/12/25 – Coppa Europa – GS maschile Zinal (Svi) – ore 09.45 e 12.15
Gio. 04/12/25 – Gran Premio Italia jr/asp – SL maschile Solda (Bz)
Gio. 04/12/25 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile Solda (Bz)
Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00, diretta tv Rai2 e Eurosport
Ven. 05/12/25 – Coppa Europa – GS maschile Zinal (Svi) – ore 09.45 e 12.15
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – GS femminile Mont Tremblant (Can) – ore 17.00 e 20.00, diretta tv Raisport ed Eurosport
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – SG maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport
Dom. 06/12/25 – Coppa del mondo – GS femminile Mont Tremblant (Can) – ore 16.00 e 19.00, diretta tv Raisport ed Eurosport
Dom. 06/12/25 – Coppa del mondo – GS maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.00 e 21.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport
Dom. 06/12/25 – Coppa Europa – SL femminile Hippach (Aut)
SCI DI FONDO
Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Trondheim (Nor) – qualificazioni ore 09.45, finali ore 12.15
Ven. 05/12/25 – Fesa Cup sr/jr – Sprint TL maschile e femminile Planica (Slo)
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Skiathlon maschile Trondheim (Nor) – ore 11.10, diretta tv RaiSport ed Eurosport
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Skiathlon femminile Trondheim (Nor) – ore 13.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport
Sab. 06/12/25 – Fesa Cup senior – 10 km TC maschile e femminile Planica (Slo)
Sab. 06/12/25 – Fesa Cup junior – 10 km TC maschile e 7,5 km TC femminile Planica (Slo)
Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – 10 km TL maschile Trondheim (Nor) – ore 11.55, diretta tv RaiSport ed Eurosport
Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – 10 km TL femminile Trondheim (Nor) – ore 09.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport
Dom. 07/12/25 – Fesa Cup senior – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Planica (Slo)
Dom. 07/12/25 – Fesa Cup junior – 10 km TL maschile e femminile Planica (Slo)
SALTO CON GLI SCI
Gio. 04/12/25 – Coppa del mondo – HS134 femminile Wisla (Pol) – qualificazioni ore 12.00, finale ore 17.15, diretta tv Eurosport
Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – HS134 femminile Wisla (Pol) – qualificazioni ore 10.00, finale ore 11.30, diretta tv Eurosport
Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 maschile Wisla (Pol) – ore 20.15, diretta tv Eurosport
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – HS134 maschile Wisla (Pol) – ore 20.15, diretta tv Eurosport
Sab. 06/12/25 – Fis Cup – HS106 maschile Kandersteg (Svi) – ore 17.30
Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – HS134 maschile Wisla (Pol) – qualificazioni ore 12.55, finale ore 14.25, diretta tv Eurosport
Dom. 07/12/25 – Fis Cup – HS106 maschile Kandersteg (Svi) – ore 10.00
COMBINATA NORDICA
Gio. 04/12/25 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round femminile Trondheim (Nor) – ore 15.15
Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round femminile Trondheim (Nor) – ore 12.00
Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Individual Compact HS102/5 km femminile Trondheim (Nor) – ore 11.00 e 14.15, diretta tv Eurosport
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Mass start HS102/10 km maschile Trondheim (Nor) – ore 09.40 e 15.35, diretta tv Eurosport
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Mass start HS102/5 km femminile Trondheim (Nor) – ore 10.20 e 14.50, diretta tv Eurosport
Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS138/10 km maschile Trondheim (Nor) – ore 11.00 e 14.15, diretta tv Eurosport
BIATHLON
Mar. 02/12/25 – Coppa del mondo – Individuale femminile Oestersund (Sve) – ore 15.40, diretta streaming www.biathlonworld.com e tv Eurosport
Mer. 03/12/25 – Coppa del mondo – Individuale maschile Oestersund (Sve) – ore 15.40, diretta streaming www.biathlonworld.com e tv Eurosport
Gio. 05/12/25 – Ibu Cup – Sprint femminile Obertilliach (Aut) – ore 10.30
Gio. 05/12/25 – Ibu Cup – Sprint maschile Obertilliach (Aut) – ore 14.10
Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Sprint femminile Oestersund (Sve) – ore 16.00, diretta streaming www.biathlonworld.com e tv Eurosport
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Sprint maschile Oestersund (Sve) – ore 15.30, diretta streaming www.biathlonworld.com e tv Eurosport
Sab. 06/12/25 – Ibu Cup – Sprint femminile Obertilliach (Aut) – ore 10.30
Sab. 06/12/25 – Ibu Cup – Sprint maschile Obertilliach (Aut) – ore 14.10
Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Oestersund (Sve) – ore 13.30, diretta streaming www.biathlonworld.com e tv Eurosport
Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Oestersund (Sve) – ore 15.30, diretta streaming www.biathlonworld.com e tv Eurosport
Dom. 07/12/25 – Ibu Cup – Pursuit femminile Obertilliach (Aut) – ore 10.45
Dom. 07/12/25 – Ibu Cup – Pursuit maschile Obertilliach (Aut) – ore 13.30
FREESTYLE
Gio. 04/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Pechino (Chn)
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Pechino (Chn) – ore 06.00 – diretta streaming Discovery+
SNOWBOARD
Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Pechino (Chn)
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Pechino (Chn) – ore 11.00, diretta streaming Discovery+
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Mylin (Chn) – ore 06.30, diretta tv Discovery+
Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Mylin (Chn) – ore 06.30, diretta tv Discovery+
SKELETON
Gio. 04/12/25 – Coppa Europa – Gara maschile Altenberg (Ger) – ore 10.00
Gio. 04/12/25 – Coppa Europa – Gara femminile Altenberg (Ger) – ore 14.00
Ven. 05/12/25 – Coppa Europa – Gara maschile Altenberg (Ger) – ore 10.00
Ven. 05/12/25 – Coppa Europa – Gara femminile Altenberg (Ger) – ore 14.00
SLITTINO PISTA ARTIFICIALE
Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Nations Cup Winterberg (Ger) – ore 10.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge
Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Doppio misto Winterberg (Ger) – ore 16.15, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge
Ven. 05/12/25 – Coppa del mondo – Singolo misto Winterberg (Ger) – ore 17.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Singolo maschile Winterberg (Ger) – ore 10.25 e 11.55, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Doppio maschile Winterberg (Ger) – ore 13.10 e 15.05, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Doppio femminile Winterberg (Ger) – ore 13.59 e 15.47, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge
Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – Singolo femminile Winterberg (Ger) – ore 10.35 e 12.15, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge
Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Winterberg (Ger) – ore 13.50, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge
SCI ALPINISMO
Sab. 06/12/25 – Coppa del mondo – Staffetta mista Solitude (Usa)
Dom. 07/12/25 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Solitude (Usa)
SPEED SKATING
5-7 dicembre Coppa del Mondo Heerenveen (Paesi Bassi)
6-7 dicembre Coppa del Mondo Junior Collalbo (Italia)
PATTINAGGIO ARTISTICO
4-7 dicembre Finali Grand Prix 2025 Nagoya (Giappone)