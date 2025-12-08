Calendario sport invernali: gli orari della settimana 8-14 dicembre, dove vederli in tv e streaming

Entra nel vivo il percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con tanti sport invernali protagonisti anche nella seconda settimana di dicembre tra neve e ghiaccio. Fari puntati ovviamente sui vari circuiti di Coppa del Mondo, con gare che mettono in palio punti cruciali per la conquista della Sfera di Cristallo o anche in ottica qualificazione a cinque cerchi.

Le discipline impegnate nei prossimi giorni in competizioni di primo livello sono sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, snowboard, sci freestyle, slittino, bob, skeleton e speed skating. Si preannuncia dunque una vera scorpacciata di eventi per gli appassionati di sport invernali, quando mancano ormai due mesi alle Olimpiadi in Italia.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 8-14 DICEMBRE

SCI ALPINO

Lun. 08/12/25 – North America Cup – GS femminile Copper (Usa)

Mar. 09/12/25 – Coppa Europa – SG maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 11.00

Mar. 09/12/25 – North America Cup – GS femminile Copper (Usa)

Mer. 10/12/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 10.15

Mer. 10/12/25 – North America Cup – SL femminile Copper (Usa)

Gio. 11/12/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 10.15

Gio. 11/12/25 – North America Cup – SL femminile Copper (Usa)

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – DH femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 10.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 12/12/25 – Coppa Europa – DH maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 11.00

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo – DH femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 10.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo – GS maschile Val d’Isère (Fra) – ore 09.30 e 13.00, diretta tv Rai Due, Raisport ed Eurosport

Sab. 13/12/25 – Coppa Europa – DH maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 11.00

Dom. 14/12/25 – Coppa del mondo – SG femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 10.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 14/12/25 – Coppa del mondo – SL maschile Val d’Isère (Fra) – ore 09.30 e 13.00, diretta tv Rai Due, Raisport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Team sprint TL maschile e femminile Davos (Svi) – qualificazioni ore 15.00, finali ore 17.00, diretta RaiSport ed Eurosport

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Davos (Svi) – qualificazioni ore 13.45, finali ore 16.15, diretta RaiSport ed Eurosport

Dom. 14/12/25 – Coppa del mondo – 10 km TL maschile Davos (Svi) – ore 09.50, diretta RaiSport ed Eurosport

Dom. 14/12/25 – Coppa del mondo – 10 km TL femminile Davos (Svi) – ore 13.45, diretta RaiSport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS128 femminile Klingenthal (Ger) – ore 14.25, diretta tv Eurosport

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS128 maschile Klingenthal (Ger) – ore 19.30, diretta tv Eurosport

Ven. 12/12/25 – Intercontinental Cup – HS98 femminile Notodden (Nor) – ore 18.15

Ven. 12/12/25 – Fis Cup – HS98 maschile Notodden (Nor) – ore 15.00

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo – HS128 femminile Klingenthal (Ger) – ore 11.45, diretta tv Eurosport

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo – HS128 maschile Klingenthal (Ger) – ore 15.45, diretta tv Eurosport

Sab. 13/12/25 – Intercontinental Cup – HS98 femminile Notodden (Nor) – ore 10.45

Sab. 13/12/25 – Fis Cup – HS98 maschile Notodden (Nor) – ore 13.00

Dom. 14/12/25 – Coppa del mondo – HS128 maschile Klingenthal (Ger) – qualificazioni ore 14.30, finale ore 16.00, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Sab. 13/12/25 – Continental Cup – Gundersen HS140/10 km maschile Ruka (Fin) – ore 10.00 e 15.30

Dom. 14/12/25 – Continental Cup – Gundersen HS140/10 km maschile Ruka (Fin) – ore 10.00 e 15.00

BIATHLON

Gio. 11/12/25 – Ibu Cup – Individuale maschile Val Ridanna (Ita) – ore 10.20

Gio. 11/12/25 – Ibu Cup – Individuale femminile Val Ridanna (Ita) – ore 14.30

Gio. 11/12/25 – Ibu Cup junior – Sprint maschile Goms (Svi) – ore 10.30

Gio. 11/12/25 – Ibu Cup junior – Sprint femminile Goms (Svi) – ore 14.20

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Sprint maschile Hochfilzen (Aut) – ore 11.20, diretta streaming www.biathlworld.com e tv Eurosport

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Sprint femminile Hochfilzen (Aut) – ore 14.15, diretta streaming www.biathlworld.com e tv Eurosport

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Hochfilzen (Aut) – ore 12.00, diretta streaming www.biathlworld.com e tv Eurosport

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Hochfilzen (Aut) – ore 14.15, diretta streaming www.biathlworld.com e tv Eurosport

Sab. 13/12/25 – Ibu Cup – Sprint maschile Val Ridanna (Ita) – ore 10.45

Sab. 13/12/25 – Ibu Cup – Sprint femminile Val Ridanna (Ita) – ore 14.30

Sab. 13/12/25 – Ibu Cup junior – Sprint maschile Goms (Svi) – ore 10.30

Sab. 13/12/25 – Ibu Cup junior – Sprint femminile Goms (Svi) – ore 14.20

Dom. 14/12/25 – Coppa del mondo – Staffetta maschile Hochfilzen (Aut) – ore 12.00, diretta streaming www.biathlworld.com e tv Eurosport

Dom. 14/12/25 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Hochfilzen (Aut) – ore 14.45, diretta streaming www.biathlworld.com e tv Eurosport

Dom. 14/12/25 – Ibu Cup – Pursuit maschile Val Ridanna (Ita) – ore 10.45

Dom. 14/12/25 – Ibu Cup – Pursuit femminile Val Ridanna (Ita) – ore 13.30

Dom. 14/12/25 – Ibu Cup junior – Mass start 60 maschile Goms (Svi) – ore 10.30

Dom. 14/12/25 – Ibu Cup junior- MAss start 60 femminile Goms (Svi) – ore 13.15

SNOWBOARD

Mer. 10/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 02.10

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Steamboat (Usa) – ore 17.20

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 04.00, diretta streaming Discovery+

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Cervinia (Ita) – ore 11.00

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Cervinia (Ita) – ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo PGS maschile e femminile Cortina (Ita) – qualificazioni ore 13.30, finali ore 17.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Steamboat (Usa) – ore 21.30, diretta streaming Discovery+

Sab. 13/12/25 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Goetschen (Ger) – ore 14.00

Dom. 14/12/25 – Coppa del mondo SBX team maschile e femminile Cervinia (Ita) – ore 10.00, diretta RaiSport ed Eurosport

Dom. 14/12/25 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Goetschen (Ger) – ore 13.00

FREESTYLE

Mar. 09/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 11.30

Mer. 10/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-2 maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 11.30

Gio. 11/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Steamboat (Usa) – ore 17.20

Gio. 11/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 17.20

Gio. 11/12/25 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 13.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Stemboat (Usa)

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – SX-2 maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Secret Garden (Chn) – 04.00

SLITTINO

Gio. 11/12/25 – Coppa del mondo – Nations Cup Park City (Usa) – ore 18.00

Gio. 11/12/25 – Coppa del mondo – 1a manche singolo maschile Park City (Usa) – ore 23.10, diretta streaming discovery+ e https://www.youtube.com/@FILuge

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – 1a manche singolo femminile Park City (Usa) – ore 00.35, diretta streaming discovery+ e https://www.youtube.com/@FILuge

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Doppio maschile Park City (Usa) – ore 02.00 e 03.45, diretta streaming discovery+ e https://www.youtube.com/@FILuge

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Doppio femminile Park City (Usa) – ore 01.49 e 04.27, diretta streaming discovery+ e https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 14/12/25 – Coppa del mondo – 2a manche singolo maschile Park City (Usa) – ore 00.15, diretta streaming discovery+ e https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 14/12/25 – Coppa del mondo – 2a manche singolo femminile Park City (Usa) – ore 01.20,diretta straming discovery+ e https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 14/12/25 – Coppa del monto – Team relay Park City (Usa) – ore 03.00, diretta streaming discovery+ e https://www.youtube.com/@FILuge

BOB

Mer. 10/12/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Altenberg (Ger) – ore 09.00

Mer. 10/12/25 – Coppa Europa – Monobob femminile Altenberg (Ger) – ore 09.00

Gio. 11/12/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Altenberg (Ger) – ore 09.00

Gio. 11/12/25 – Coppa Europa – Monobob femminile Altenberg (Ger) – ore 09.00

Sab. 13/12/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Altenberg (Ger) – ore 09.00

Sab. 13/12/25 – Coppa Europa – Bob a due femminile Altenberg (Ger) – ore 09.00

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo – Monobob femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 13/12/25 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Lillehammer (Nor) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 14/12/25 – Coppa del mondo – Bob a quattro Lillehammer (Nor) – ore 09.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 14/12/25 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – ore 13.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SKELETON

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 12/12/25 – Coppa del mondo – Staffetta mista Lillehammer (Nor) – ore 17.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SCI ALPINISMO

Sab. 13/02/25 – Coppa Italia – Sprint maschile e femminile Pinzolo (Tn)

Dom. 14/02/25 – Coppa Italia – Staffetta mista Pinzolo (Tn)

SPEED SKATING

12-14 dicembre Coppa del Mondo a Hamar (Norvegia) – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU e delle sessioni principali su discovery+