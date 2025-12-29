Calendario sport invernali 29 dicembre 2025-4 gennaio 2026: orari gare, dove vederle in tv e streaming

Nella settimana a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare gli sport invernali saranno comunque protagonisti, e on solo nel weekend. Lo sci di fondo vedrà andare in scena le altre 5 tappe del Tour de Ski, mentre per il salto con gli sci si completeranno i Quattro Trampolini.

Lo sci alpino sarà protagonista soltanto al femminile con un gigante ed uno slalom a Kranjska Gora, mentre sono in programma tappe della Coppa del Mondo anche per quanto concerne lo snowboard, lo sci freestyle, il bob, lo slittino e lo slittino alpino.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 29 DICEMBRE-4 GENNAIO

SCI ALPINO

Sab. 03/01/26 – Coppa del Mondo – GS femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 10.00 e 13.00, tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 04/01/26 – Coppa del Mondo – SL femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 09.30 e 12.15, tv Rai Due Eurosport

SCI DI FONDO

Lun. 29/12/25 – Tour de Ski – 10 km TC maschile Dobbiaco (Ita) – ore 11.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Lun. 29/12/25 – Tour de Ski – 10 km TC femminile Dobbiaco (Ita) – ore 14.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 31/12/25 – Tour de Ski – 5 km TL maschile Dobbiaco (Ita) – ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mer. 31/12/25 – Tour de Ski – 5 km TL femminile Dobbiaco (Ita) – ore 14.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 01/02/25 – Tour de Ski – 15 km TC maschile Dobbiaco (Ita) – ore 10.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Gio. 01/02/25 – Tour de Ski – 15 km TC femminile Dobbiaco (Ita) – ore 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 04/01/26 – Tour de Ski – 15 km TL maschile Fiemme (Ita) – ore 11.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 04/01/26 – Tour de Ski – 15 km TL femminile Fiemme (Ita) – ore 15.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Lun. 29/12/25 – 4 Trampolini – HS137 maschile Oberstdorf (Ger) – ore 16.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mar. 30/12/25 – 4 Trampolini – Qual. HS142 femminile Garmisch(Ger) – ore 17.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 31/12/25 – 4 Trampolini – Qual. HS142 maschile Garmisch (Ger) – ore 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mer. 31/12/25 – 4 Trampolini – HS142 femminile Garmisch (Ger) – ore 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 01/01/26 – 4 Trampolini – HS142 maschile Garmisch (Ger) – ore 14.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Gio. 01/01/26 – 4 Trampolini – HS137 femminile Oberstdorf (Ger) – ore 14.45 ed ore 16.15, tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 03/01/26 – 4 Trampolini – Qualificazioni HS142 maschile Innsbruck (Aut) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

Dom. 04/01/26 – 4 Trampolini – HS142 maschile Innsbruck (Aut) – ore 13.30, diretta tv Eurosport

SNOWBOARD

Mer. 31/12/25 – Coppa del Mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 17.25

Sab. 03/01/26 – Coppa del Mondo – HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 02.00, diretta discovery+

FREESTYLE

Gio. 01/01/26 – Coppa del Mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 17.25

Gio. 01/01/26 – Coppa del Mondo – HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 02.00, diretta discovery+

BOB PISTA ARTIFICIALE

Sab. 03/01/26 – Coppa del Mondo – Monobob femminile Winterberg (Ger) – ore 11.30, YouTube IBSFsliding

Sab. 03/01/26 – Coppa del Mondo – Bob a due maschile Winterberg (Ger) – ore 15.30, YouTube IBSFsliding

Dom. 04/01/26 – Coppa del Mondo – Bob a due femminile Winterberg (Ger) – ore 11.00, YouTube IBSFsliding

Dom. 04/01/26 – Coppa del Mondo – Bob a quattro Winterberg (Ger) – ore 15.00, YouTube IBSFsliding

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 02/01/26 – Coppa del Mondo – Nations Cup Sigulda (Let) – ore 11.00

Sab. 03/01/26 – Coppa del Mondo – 1a manche singolo femminile Sigulda (Let) – ore 09.31, YouTube FILuge

Sab. 03/01/26 – Coppa del Mondo – 1a manche singolo maschile Sigulda (Let) – ore 11.05, YouTube FILuge

Sab. 03/01/26 – Coppa del Mondo – Doppio femminile Sigulda (Let) – ore 12.28 e 14.12, YouTube FILuge

Sab. 03/01/26 – Coppa del Mondo – Doppio maschile Sigulda (Let) – ore 13.00 e 14.48, YouTube FILuge

Dom. 04/01/26 – Coppa del Mondo – 2a manche singolo femminile Sigulda (Let) – ore 11.15, YouTube FILuge

Dom. 04/01/26 – Coppa del Mondo – 2a manche singolo maschile Sigulda (Let) – ore 12.25, YouTube FILuge

Dom. 04/01/26 – Coppa del Mondo – Staffetta a squadre Sigulda (Let) – ore 14.15, YouTube FILuge

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 03/01/26 – Coppa del Mondo – Doppio maschile Passiria (Ita) – ore 14.00

Sab. 03/01/26 – Coppa del Mondo junior – Doppio maschile Passiria (Ita) – ore 14.00

Dom. 04/01/26 – Coppa del Mondo – Singolo maschile Passiria (Ita) – ore 10.00 e 11.30

Dom. 04/01/26 – Coppa del Mondo – Singolo femminile Passiria (Ita) – ore 10.00 e 11.30

Dom. 04/01/26 – Coppa del Mondo junior – Singolo maschile Passiria (Ita) – ore 10.00 e 11.30

Dom. 04/01/26 – Coppa del Mondo junior – Singolo femminile Passiria (Ita) – ore 10.00 e 11.30