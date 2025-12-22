Calendario sport invernali 22-28 dicembre: orari gare, dove vederle in tv e streaming

Nella settimana di Natale gli sport invernali saranno comunque protagonisti, soprattutto nel weekend. Lo sci alpino è già protagonista quest’oggi con lo slalom maschile dell’Alta Badia, ma gli uomini gareggeranno anche sabato nel superG di Livigno, mentre le donne andranno a Semmering, per un gigante ed uno slalom.

Lo sci di fondo vedrà scattare domenica 28 il Tour de Ski, mentre per il salto con gli sci, dopo i Campionati Italiani di martedì 23, inizieranno i Quattro Trampolini sempre domenica 28, mentre la Continental Cup sarà protagonista già da sabato 27. Per lo slittino alpino, infine, spazio alla Coppa del Mondo junior ad Obdach.

CALENDARIO SPORT INVERNALI SETTIMANA 22-28 DICEMBRE

SCI ALPINO

Lun. 22/12/25 – Coppa del Mondo – SL maschile Alta Badia (Ita) ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 27/12/25 – Coppa del Mondo – SG maschile Livigno (Ita) – ore 11.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 27/12/25 – Coppa del Mondo – GS femminile Semmering (Aut) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv Rai 2 Eurosport

Dom. 28/12/25 – Coppa del Mondo – SL femminile Semmering (Aut) – ore 14.15 e 17.45, diretta Rai Sport Eurosport

SCI DI FONDO

Dom. 28/12/25 – Tour de Ski – Sprint TL U e D, Dobbiaco (Ita) – qual. 11.45, finali 14.15, diretta RaiSport Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Mar. 23/12/25 – Campionati Italiani Assoluti – HS140 maschile e femminile Predazzo (Ita)

Sab. 27/12/25 – Continental Cup – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 15.45

Dom. 28/12/25 – Quattro Trampolini – Qualificazioni HS137 maschile Oberstdorf (Ger) ore 16.30, diretta Eurosport

Dom. 28/12/25 – Continental Cup – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 12.00

SLITTINO ALPINO

Sab. 27/12/25 – Coppa del Mondo junior – Doppio maschile Obdach (Aut) – ore 10.30

Dom. 28/12/25 – Coppa del Mondo junior – Singolo maschile e femminile Obdach (Aut) – ore 9.00 e 11.00