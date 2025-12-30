Calendario semifinali Coppa Italia volley femminile 2026: date, orari, tv, streaming

Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri saranno le semifinali della Coppa Italia 2026 di volley femminile. Al termine di una serratissima serata riservata ai quarti di finale, si è delineato il quadro della Final Four, che andrà in scena nel weekend del 24-25 gennaio a Torino. Le vincitrici dei due scontri diretti si fronteggeranno il giorno successivo nel match che metterà in palio l’ambito trofeo: si preannuncia grande battaglia nel capoluogo piemontese, con una competizione aperta a ogni risultato come non capitava da diverso tempo.

Conegliano si presenterà all’appuntamento per difendere il trofeo, ma le Pantere sono reduci da due finali perse tra Supercoppa Italiana e Mondiale per Club: riusciranno a mettere le mani sul titolo oppure incapperanno in una nuova delusione? Le Campionesse d’Europa dovranno fare i conti con una Novara particolarmente agguerrita dopo aver sconfitto Milano, da seguire con grande interesse il duello tra gli opposti Isabelle Haak e Tatiana Tolok.

Scandicci andrà a caccia di una nuova magia dopo aver conquistato il Mondiale per Club. Ekaterina Antropova e compagne hanno rischiato grosso contro Vallefoglia, ma ora si ripartirà da zero nel testa a testa con la brillante Chieri, outsider che sogna la magia dopo aver prevalso contro Busto Arsizio rimontando da 1-2 e 7-10.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della Final Four della Coppa Italia 2026 di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

TABELLONE SEMIFINALI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [4] Novara

[2] Scandicci vs [3] Chieri

CALENDARIO SEMIFINALI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2026

Sabato 24 gennaio

Orario da definire Savino Del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri

Orario da definire Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara

Domenica 25 gennaio

Orario da definire Finale Coppa Italia 2026 volley femminile