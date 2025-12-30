Calendario semifinali Coppa Italia volley 2026: date, orari, tv, streaming

Trento-Piacenza e Verona-Perugia saranno le semifinali della Coppa Italia 2026 di volley maschile. Al termine di una serratissima serata riservata ai quarti di finale, si è delineato il quadro della Final Four, che andrà in scena nel weekend del 7-8 febbraio a Bologna. Le vincitrici dei due scontri diretti si fronteggeranno il giorno successivo nel match che metterà in palio l’ambito trofeo: si preannuncia grande battaglia nel capoluogo emiliano, dove la competizione sarà aperta a ogni epilogo.

Non ci sarà la detentrice del titolo: Civitanova ha perso il quarto di finale contro Perugia, che proverà a rimettere le mani sul trofeo alzato al cielo nel 2024. I Block Devils se la dovranno vedere contro la scatenatissima Verona, finalista nell’ultima edizione e desiderosa di firmare un nuovo colpaccio: i Campioni del Mondo, diretti da Simone Giannelli e trascinati dal bomber Wassim Ben Tara, dovranno fare i contri con il sestetto del formidabile Noumory Keita.

Trento non vince questa competizione addirittura dal 2013. I Campioni d’Italia hanno prevalso contro Monza ai quarti di finale e si sono meritati l’incrocio con la pimpante Piacenza, giustiziera di Modena nel derby emiliano. I dolomitici guidati da Alessandro Michieletto dovranno sudare contro i Lupi del coriaceo Alessandro Bovolenta, che si imposero a sorpresa nel 2023 e che proveranno a essere la mina vagante in questo contesto estremamente competitivo.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della Final Four della Coppa Italia 2026 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

TABELLONE SEMIFINALI COPPA ITALIA VOLLEY

[1] Trento vs [4] Piacenza

[2] Verona vs [3] Perugia

CALENDARIO SEMIFINALI COPPA ITALIA VOLLEY 2026

Sabato 7 febbraio

Orario da definire Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

Orario da definire Rana Verona vs Sir Susa Scai Perugia

Domenica 8 febbraio

Orario da definire Finale Coppa Italia 2026 volley