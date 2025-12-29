Rugby
Calendario Sei Nazioni rugby 2026: programma, orari, tv, streaming
Il Sei Nazioni 2026 di rugby si disputerà da giovedì 5 febbraio a sabato 14 marzo del prossimo anno: l’Italia esordirà in casa contro la Scozia e poi giocherà in trasferta i seguenti due match, recandosi prima in Irlanda e poi in Francia, rispettivamente nel secondo e nel terzo turno.
Dopo una settimana di pausa l’Italia tornerà a giocare in casa sabato 7 marzo alle ore 17.40 contro l’Inghilterra, infine nell’ultima giornata gli azzurre torneranno a giocare in trasferta e sabato 14 marzo alle ore 17.40 saranno ospiti del Galles.
La diretta tv del Sei Nazioni 2026 di rugby sarà affidata a Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go e NOW, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO SEI NAZIONI 2026
Prima giornata
Giovedì 5 febbraio
Ore 21:10 – Francia vs Irlanda
Sabato 7 febbraio
Ore 15:10 – Italia vs Scozia
Ore 17:40 – Inghilterra vs Galles
Seconda giornata
Sabato 14 febbraio
Ore 15:10 – Irlanda vs Italia
Ore 17:40 – Scozia vs Inghilterra
Domenica 15 febbraio
Ore 16:10 – Galles vs Francia
Terza giornata
Sabato 21 febbraio
Ore 15:10 – Inghilterra vs Irlanda
Ore 17:40 – Galles vs Scozia
Domenica 22 febbraio
Ore 16:10 – Francia vs Italia
Quarta giornata
Venerdì 6 marzo
Ore 21:10 – Irlanda vs Galles
Sabato 7 marzo
Ore 15:10 – Scozia vs Francia
Ore 17:40 – Italia vs Inghilterra
Quinta giornata
Sabato 14 marzo
Ore 15:10 – Irlanda vs Scozia
Ore 17:40 – Galles vs Italia
Ore 21:10 – Francia vs Inghilterra
PROGRAMMA SEI NAZIONI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (canali precisi da definire).
Diretta streaming: Sky GO, NOW.
Diretta live testuale: OA Sport.