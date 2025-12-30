Scherma
Calendario scherma 2026: le date di Europei, Mondiali e Coppa del Mondo
Il nuovo anno è alle porte ed il 2026 sarà ricchissimo di appuntamenti per la scherma tra Coppa del Mondo, Europei e Mondiali. Già da gennaio ci sarà un fine settimana (quello del 9-11 gennaio) dove saranno protagoniste in pedana tutte le armi, che poi si divideranno i vari weekend fino a maggio.
Ovviamente c’è grande attesa per l’Italia, che come sempre è tra le nazioni di riferimento. Già le primissime tappe di Coppa del Mondo di questi ultimi due mesi hanno dato segnali positivi per la squadra azzurra, con tante vittorie sia individuali sia con le squadre.
In estate poi ci saranno i due principali appuntamenti della stagione. A Giugno in Estonia a Tallinn si disputeranno i Campionati Europei (16-21), ma soprattutto a luglio saranno di scena i Mondiali, che verranno ospitati da Hong Kong dal 22 al 30 luglio.
CALENDARIO SCHERMA 2026
COPPA DEL MONDO
FIORETTO
9-11 gennaio 2026
Hong Kong (Solo Femminile – Individuale e Squadre)
Parigi (Solo Maschile – Individuale e Squadre)
5-7 febbraio 2026
Torino “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)
5-7 marzo 2026
Il Cairo (Femminile e Maschile – Individuali e Squadre)
20-22 marzo 2026
Lima “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)
30 marzo-3 aprile 2026
Playa del Carmen (Femminile e Maschile – Individuali e Squadre)
15-17 maggio 2026
Shanghai “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)
SCIABOLA
9-11 gennaio 2026
Tunisi “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)
22-25 gennaio 2026
Salt Lake City (Femminile e Maschile – Individuali e Squadre)
6-8 marzo 2026
Atene (Solo Femminile – Individuale e Squadre)
Padova (Solo Maschile – Individuale e Squadre)
27-29 marzo 2026
Tashkent (Solo Femminile – Individuale e Squadre)
Budapest (Solo Maschile – Individuale e Squadre)
1-3 maggio 2026
Seul “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)
22-24 maggio 2026
Lima (Solo Femminile – Individuale e Squadre)
Il Cairo (Solo Maschile – Individuale e Squadre)
SPADA
8-11 gennaio 2026
Fujairah (Femminile e Maschile – Individuali e Squadre)
23-25 gennaio 2026
Doha “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)
5-8 febbraio 2026
Heidenheim (Solo Maschile – Individuale e Squadre) dal 5 al 7
Wuxi (Solo Femminile – Individuale e Squadre) dal 6 all’8
13-15 marzo 2026
Budapest “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)
26-29 marzo 2026
Marrakech (Femminile e Maschile – Individuali e Squadre)
8-10 maggio 2026
Bogotà “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)
22-24 maggio 2026
Saint Maur (Solo Femminile – Individuale e Squadre)
Berna (Solo Maschile – Individuale e Squadre)
EUROPEI
16-21 giugno 2026 – Tallinn
MONDIALI
22-30 luglio 2026 – Hong Kong