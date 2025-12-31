Nascar
Calendario NASCAR 2026: il programma di tutta la stagione, da Daytona a Miami
Da febbraio a novembre si svolgerà la stagione 2026 della NASCAR Cup Series. Trentasei lunghe settimane attendono i protagonisti della più importante categoria americana riservata alle quattro ruote, il primo round sarà a metà febbraio con la tradizionale 500 Miglia di Daytona.
La finale sarà invece ad Homestead-Miami, tracciato che non accoglie la competizione finale dei Playoffs dal 2019. L’impianto che sorge nello Stato della Florida prende il testimone da Phoenix Raceway (Arizona), presente due volte tra regular season e parte conclusiva della serie.
La NASCAR deve in ogni caso definire ufficialmente il format per eleggere il campione. L’attuale meccanismo è stato messo più volte in discussione ed il 2026 dovrebbe vedere un piccolo cambiamento per scongiurare che una singola competizione possa annullare il percorso di 35 altre sfide.
Kyle Larson è il campione in carica. Il californiano di Hendrick Motorsports Chevrolet ha ottenuto la seconda corona lo scorso novembre dopo una spettacolare lotta nei due giri finali contro la Toyota Camry Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin.
CALENDARIO 2026 NASCAR
- Daytona 500 – 15 febbraio
- Atlanta Motor Speedway – 22 febbraio
- Circuit of The Americas – 1 marzo
- Phoenix Raceway – 8 marzo
- Las Vegas Motor Speedway – 15 marzo
- Darlington Raceway – 22 marzo
- Martinville Speedway – 29 marzo
- Bristol Motor Speedway – 12 aprile
- Kansas Speedway – 19 aprile
- Talladega – 26 aprile
- Texas Motor Speedway – 26 aprile
- Watkins Glen International – 10 maggio
- Charlotte Motor Speedway- 24 maggio
- Nashville Superspeedway – 31 maggio
- Michigan Speedway – 7 giugno
- Pocono – 14 giugno
- San Diego – 21 giugno
- Sonoma Raceway – 28 giugno –
- Chicagoland Speedway – 5 luglio –
- Atlanta Motor Speedway – 12 luglio –
- North Wilkesboro Speedway – 19 luglio –
- Indianapolis Motor Speedway – 26 luglio –
- Iowa Speedway – 9 agosto
- Richmond Speedway – 15 agosto
- Loudon – 23 agosto
- Daytona International Speedway (regular season finale) – 29 agosto
NASCAR Playoffs 2026
- Darlington Raceway (Southern 500 ) – 6 settembre
- WWT Raceway at Gateway – 13 settembre
- Bristol Motor Speedway – 19 settembre
- Kansas Speedway – 27 settembre
- Las Vegas Motor Speedway – 4 ottobre
- Charlotte Motor Speedway ROVAL – 11 ottobre
- Phoenix Raceway – 18 ottobre
- Talladega – 25 ottobre
- Martinsville Speedway – 1 novembre
- Homestead-Miami Speedway – 8 novembre