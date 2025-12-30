Calendario Mondiali ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali 2026 di ciclismo su strada si disputeranno a Montreal (Canada) dal 20 al 27 settembre. La rassegna iridata torna in Nord America nell’anno in cui si festeggia il cinquantesimo anniversario delle Olimpiadi del 1976. Una settimana di gare all’ultimo respiro decreterà i vincitori delle maglie arcobaleno tra élite, under 23 e juniores.

Ad aprire le danze saranno, domenica 20 settembre, le cronometro della categoria élite maschile e femminile. Lunedì 21 entreranno in pista atleti e atlete Under 23 per le due prove contro il tempo, mentre il giorno dopo si correranno le due cronometro Juniores e la staffetta mista.

Giovedì 24 settembre si volterà pagina e il programma entrerà nel vivo: inizieranno le prove in linea con le corse dell’Under 23 femminile e della Juniores maschile. Venerdì 25 il calendario propone la gara della Juniores femminile e dell’Under 23 maschile. Sabato 26 sarà la volta della corsa in linea per l’élite femminile e la chiusura della rassegna iridata sarà riservata alla gara élite uomini prevista domenica 27 settembre. Gli orari in cui si disputeranno le varie competizioni saranno resi noti nelle prossime settimane.

Tadej Pogacar, fenomeno abituato a riscrivere la storia a colpi di successi, è pronto a lanciarsi verso la conquista del terzo scettro iridato consecutivo. L’Italia cercherà di recitare un ruolo di protagonista assoluta in una competizione nella quale manca l’appuntamento con il successo dal trionfo del 2008 con Alessandro Ballan e non sale sul podio dal secondo posto del 2019 di Matteo Trentin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2026

Domenica 20 settembre

Cronometro individuale élite donne 39,9 km

Cronometro individuale élite uomini 39,9 km

Lunedì 21 settembre

Cronometro individuale under 23 donne 20,2 km

Cronometro individuale under 23 uomini 32,1 km

Martedì 22 settembre

Cronometro individuale juniores donne 11 km

Cronometro individuale juniores uomini 20,2 km

Cronometro a squadre miste 20,2 km

Giovedì 24 settembre

Prova in linea under 23 donne 134 km

Prova in linea juniores uomini 134 km

Venerdì 25 settembre

Prova in linea under 23 uomini 174,2 km

Prova in linea juniores donne 80,4 km

Sabato 26 settembre

Prova in linea élite donne 180 km

Domenica 27 settembre

Prova in linea élite uomini 273,2 km

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.