Calendario Mondiale MotoGP 2026: il programma di tutti i 22 Gran Premi

Il Mondiale di MotoGP 2026 comincerà a cavallo dei mesi di febbraio e marzo dalla Thailandia. Si partirà da Buriram per la seconda volta consecutiva, nuovamente in ossequio al Ramadan. Difatti, il mese islamico dedicato al digiuno, alla preghiera e alla meditazione cadrà proprio in quel periodo. Dunque si è voluto evitare di correre in Qatar in concomitanza della festività religiosa.

I Gran Premi in programma sono 22, tanti quanti quelli del 2025. Dal punto di vista dei palcoscenici, l’unico avvicendamento riguarda il Sudamerica. Non si correrà in Argentina, bensì in Brasile. L’autodromo di Goiania ospiterà il secondo round stagionale, sostituendo quello di Rio Hondo. Teoricamente, in Argentina, si tornerà nel 2027. Però a Buenos Aires.

Per il resto, 14 gare in Europa, di cui 2 in Italia. Le solite. Il Motomondiale farà tappa nel Nostro Paese a fine maggio (Mugello) e a inizio settembre (Misano Adriatico). La Spagna continua a recitare la parte della leonessa, con ben quattro GP. Cambia però la collocazione del Montmelò e dell’Aragona, invertite rispetto al 2025, mentre Jerez de la Frontera e Valencia rappresenteranno rispettivamente l’inizio della stagione europea e l’epilogo tout-court del Mondiale.

Come sempre, una tappa negli States e la Tournèe estremorientale in autunno. Manca all’appello solo l’Africa, fra i continenti toccati dalla MotoGP nel 2026. Niente di nuovo, insomma. Qualche aggiustamento qua e là, nell’attesa di vivere di nuovo 44 competizioni; 22 Gran Premi a cui aggiungere altrettante Sprint.

MOTOGP 2026, CALENDARIO

01 – THAILANDIA (Buriram), 27 febbraio – 1 marzo

02 – BRASILE (Goiania), 20-22 marzo

03 – AMERICHE (Austin), 27-29 marzo

04 – QATAR (Lusail), 10-12 aprile

05 – SPAGNA (Jerez de la Frontera), 24-26 aprile

06 – FRANCIA (Le Mans), 8-10 maggio

07 – CATALOGNA (Montmelò), 15-17 maggio

08 – ITALIA (Mugello), 29-31 maggio

09 – UNGHERIA (Balaton Park), 5-7 giugno

10 – CECHIA (Brno), 19-21 giugno

11 – OLANDA (Assen), 26-28 giugno

12 – GERMANIA (Sachsenring), 10-12 luglio

13 – GRAN BRETAGNA (Silverstone), 7-9 agosto

14 – ARAGONA (Alcaniz), 28-30 agosto

15 – SAN MARINO (Misano), 11-13 settembre

16 – AUSTRIA (Spielberg), 18-20 settembre

17 – GIAPPONE (Motegi), 2-4 ottobre

18 – INDONESIA (Mandalika), 9-11 ottobre

19 – AUSTRALIA (Phillip Island), 23-25 ottobre

20 – MALESIA (Sepang), 30 ottobre – 1 novembre

21 – PORTOGALLO (Portimao), 13-15 novembre

22 – VALENCIA (Cheste), 20-22 novembre