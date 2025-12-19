Calendario Jannik Sinner: quando torna a giocare e i tre eventi prima degli Australian Open. C’è una novità

Jannik Sinner ha giocato la sua ultima partita stagionale lo scorso 16 novembre, quando sconfisse lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo delle ATP Finals. Il fuoriclasse altoatesino si impose con il punteggio di 7-6(4), 7-5 sul cemento della Inalpi Arena di Torino e trionfò nel torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti del Pianeta, difendendo così il titolo conquistato dodici mesi prima. Il 24enne fece festa nel capoluogo piemontese, dopo aver già portato a casa Wimbledon e gli Australian Open, giusto per citare i due Slam vinti in un’annata agonistica durante la quale ha dovuto anche scontare una squalifica di tre mesi.

Da qualche settimana il numero 2 del mondo si sta allenando a Dubai (Emirati Arabi Uniti): il motore è ripartito in vista del 2026, con il primo obiettivo che sarà rappresentato dagli Australian Open, in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. L’azzurro sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni del primo Slam della stagione, ma prima della trasferta in terra oceanica ci saranno degli appuntamenti preliminari.

Jannik Sinner tornerà in campo sabato 10 gennaio, quando affronterà Carlos Alcaraz in un evento di esibizione a Seoul (Corea del Sud). Si terrà il primo scontro stagionale tra il numero 1 e il numero 2 del ranking ATP, antipasto di quello che potrebbe succedere nell’atto conclusivo degli Australian Open.

Nella settimana successiva la sfida di Seoul, Jannik Sinner sarà protagonista a Melbourne: martedì 13 gennaio giocherà il nuovo One Million Slam (un evento di un giorno con partite da un punto secco a cui parteciperanno 48 giocatori tra professionisti, amatori e celebrità con wild card), mentre venerdì 16 gennaio incrocerà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 5 del mondo battuto agli US Open, alle ATP Finals, a Cincinnati e Parigi negli ultimi mesi, nell’ambito del Kooyong Classic (evento di esibizione).

CALENDARIO JANNIK SINNER VERSO AUSTRALIAN OPEN

Sabato 10 gennaio: esibizione contro Carlos Alcaraz a Seoul (Corea del Sud)

Martedì 13 gennaio: One Million Dollar Slam a Melbourne (Australia)

Venerdì 16 gennaio: esibizione (Kooyong Classic) contro Felix Auger-Aliassime a Melbourne (Australia)

Domenica 18 gennaio- domenica 1° febbraio: Australian Open a Melbourne (Australia)