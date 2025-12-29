Calendario Giro d’Italia 2026: programma, date, tv, streaming

Con la pausa in atto, è tempo ora di programmare la stagione 2026 del ciclismo internazionale. Il primo Grande Giro sarà ovviamente il Giro d’Italia, giunto l’anno prossimo alla sua centonovesima edizione. La Corsa Rosa, presentata ad inizio dicembre, partirà dalla Bulgaria l’8 maggio e si concluderà, come da consueto, con la tappa finale a Roma il 31 maggio.

Gli organizzatori hanno optato per un percorso molto vario ma non mancheranno le salite che decideranno come sempre la generale. In mezzo anche la lunga cronometro, unica in programma, che da Viareggio porterà a Massa. Sarà comunque una Corsa Rosa entusiasmante, movimentata anche dai grandi campioni che ne prenderanno parte.

Saranno quindi ventuno le tappe totali, per un totale di 3.459 chilometri da percorrere. Vedremo chi riuscirà a scrivere il suo nome sul trofeo eterno del Giro, succedendo a Simon Yates che vinse nel 2025.

CALENDARIO GIRO D’ITALIA 2026

Prima tappa (8 maggio): Nessebar-Burgas (156 km)

Seconda tappa (9 maggio): Burgas-Veliko Tarnovo (22o km)

Terza tappa (10 maggio): Plovdiv-Sofia (174 km)

Quarta tappa (12 maggio): Catanzaro-Cosenza (144 km)

Quinta tappa (13 maggio): Praia a mare-Potenza (204 km)

Sesta tappa (14 maggio): Paestum-Napoli (161 km)

Settima tappa (15 maggio): Formia-Blockhaus (246 km)

Ottava tappa (16 maggio): Chieti-Fermo (159 km)

Nona tappa (17 maggio): Cervia- Corno alle Scale (184 km)

Decima tappa (19 maggio): Viareggio-Massa (40,2 km cronometro individuale)

Undicesima tappa (20 maggio): Porcari-Chiavari (178 km)

Dodicesima tappa (21 maggio): Imperia-Novi Ligure (177 km)

Tredicesima tappa (22 maggio): Alessandria- Verbania (186 km)

Quattordicesima tappa (23 maggio): Aosta-Pila (133 km)

Quindicesima tappa (24 maggio): Voghera-Milano (136 km)

Sedicesima tappa (26 maggio): Bellinzona-Carì (113 km)

Diciassettesima tappa (27 maggio): Cassano d’Adda-Andalo (200 km)

Diciottesima tappa (28 maggio): Fai della Paganella-Pieve di Soligo (167 km)

Diciannovesima tappa (29 maggio): Feltre-Alleghe (151 km)

Ventesima tappa (30 maggio): Gemona del Friuli-Piancavallo (199 km)

Ventunesima tappa (31 maggio): Roma-Roma (131 km)

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro sui canali Rai

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport

Diretta Live testuale: OA Sport