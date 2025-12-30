Calendario Europei volley maschile 2026: programma, orari, tv, streaming

Gli Europei 2026 di volley maschile si disputeranno dal 9 al 26 settembre: le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro raggruppamenti, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. In palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, che verrà assegnato alla formazione capace di alzare al cielo il trofeo.

L’Italia ospiterà l’evento: il match d’apertura, con la nostra Nazionale in campo da Campione del Mondo, si disputerà in Piazza Plebiscito a Napoli; le altre partite della Pool A si giocheranno al PalaPanini di Modena; ottavi e quarti di finale regaleranno spettacolo al PalaVela di Torino; semifinali e atti conclusivi andranno in scena all’Arena Santa Giulia di Milano.

La rassegna continentale verrà organizzata da quattro Paesi, che si suddivideranno un gruppo a testa: già detto della Pool A alle nostre latitudini, la Pool B andrà in scena a Varna (Bulgaria), la Pool C animerà Tampere (Finlandia) e la Pool D regalerà spettacolo a Cluj-Napoca (Romania). Gli ottavi e i quarti di finale si giocheranno poi tra Italia e Bulgaria, già detto dei match con le medaglie in palio.

L’Italia sarà attesa da un girone non così banale, con la Cechia (semifinali iridata) e la Slovenia (battuta nella finale continentale nel 2021) come ostacoli principali, senza sottovalutare Slovacchia, Grecia e Svezia. La Polonia inizierà la difesa del titolo in Bulgaria, incrociando i padroni di casa (finalisti ai Mondiali), oltre alle abbordabili Ucraina, Portogallo, Israele e Macedonia del Nord.

La Pool C si preannuncia equilibrata vista la presenza di Serbia, Belgio, Finlandia e Paesi Bassi, oltre a Estonia e Danimarca. La Francia dovrà riscattare i pessimi Mondiali: i Campioni Olimpici di Parigi 2024 esordiranno in Romania contro i padroni di casa, la Germania, la Turchia, la Svizzera e la Lettonia.

Il girone dell’Italia si incrocerà agli ottavi con il gruppo C (prima contro quarta, seconda contro terza), le vincitrici si fronteggeranno ai quarti di finale e dunque ci potrebbero essere dei replay di match già visti nella fase a gironi. All’orizzonte ci potrebbero dunque essere Serbia, Belgio, Olanda o Finlandia, evitate le sfide con Polonia, Francia e Bulgaria fino ai match che metteranno in palio le medaglie. Di seguito il calendario degli Europei 2026 di volley maschile.

GIRONI EUROPEI VOLLEY 2026

POOL A (a Napoli per il match d’apertura e poi a Modena)

Italia, Svezia, Slovenia, Cechia, Grecia, Slovacchia

POOL B (a Varna, Bulgaria)

Bulgaria, Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo, Israele

POOL C (a Tampere, Finlandia)

Finlandia, Estonia, Serbia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca

POOL D (a Cluj-Napoca, Romania)

Romania, Lettonia, Francia, Germania, Turchia, Svizzera

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

OTTAVI DI FINALE

Ottavo 1: A1 vs C4

Ottavo 2: A2 vs C3

Ottavo 3: A3 vs C2

Ottavo 4: A4 vs C1

Ottavo 5: B1 vs D4

Ottavo 6: B2 vs D3

Ottavo 7: B3 vs D2

Ottavo 8: B4 vs D1

QUARTI DI FINALE

Quarto 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4

Quarto 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3

Quarto 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8

Quarto 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4

Semifinale 2: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY 2026

Mercoledì 9 settembre

18.00 Bulgaria vs Macedonia del Nord (a Sòfia)

19.00 Romania vs Lettonia (a Cluj-Napoca)

Giovedì 10 settembre

15.00 Polonia vs Portogallo (a Sòfia)

16.00 Francia vs Svizzera (a Cluj-Napoca)

18.00 Israele vs Ucraina (a Sòfia)

19.00 Finlandia vs Danimarca (a Tampere)

19.00 Turchia vs Germania (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Svezia (a Napoli)

Venerdì 11 settembre

15.00 Ucraina vs Macedonia del Nord (a Sòfia)

16.00 Cechia vs Grecia (a Modena)

16.00 Paesi Bassi vs Belgio (a Tampere)

16.00 Germania vs Lettonia (a Cluj-Napoca)

18.00 portogallo vs Bulgaria (a Sòfia)

19.00 Serbia vs Estonia (a Tampere)

19.00 Svizzera vs Romania (a Cluj-Napoca)

21.00 Slovacchia vs Slovenia (a Modena)

Sabato 12 settembre

14.00 Danimarca vs Paesi Bassi (a Tampere)

15.00 Polonia vs Israele (a Sòfia)

16.00 Svezia vs Cechia (a Modena)

16.00 Francia vs Turchia (a Cluj-Napoca)

18.00 Belgio vs Finlandia (a Tampere)

18.00 Bulgaria vs Ucraina (a Sòfia)

19.00 Romania vs Germania (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Grecia (a Modena)

Domenica 13 settembre

14.00 Estonia vs Danimarca (a Tampere)

15.00 Portogallo vs Israele (a Sòfia)

16.00 Slovenia vs Svezia (a Modena)

16.00 Svizzera vs Turchia (a Cluj-Napoca)

17.00 Finlandia vs Serbia (a Tampere)

18.00 Macedonia del Nord vs Polonia (a Sòfia)

19.00 Lettonia vs Francia (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Slovacchia (a Modena)

Lunedì 14 settembre

15.00 Ucraina vs Portogallo (a Sòfia)

16.00 Slovacchia vs Cechia (a Modena)

16.00 Serbia vs Paesi Bassi (a Tampere)

16.00 Germania vs Svizzera (a Cluj-Napoca)

18.00 Bulgaria vs Israele (a Sòfia)

19.00 Estonia vs Belgio (a Tampere)

19.00 Romania vs Turchia (a Cluj-Napoca)

21.00 Slovenia vs Grecia (a Modena)

Martedì 15 settembre

15.00 Macedonia del Nord vs Portogallo (a Sòfia)

16.00 Grecia vs Svezia (a Modena)

16.00 Belgio vs Danimarca (a Tampere)

16.00 Lettonia vs Svizzera (a Cluj-Napoca)

18.00 Polonia vs Ucraina (a Sòfia)

19.00 Paesi Bassi vs Finlandia (a Tampere)

19.00 Francia vs Germania (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Cechia (a Modena)

Mercoledì 16 settembre

15.00 Israele vs Macedonia del Nord (a Sòfia)

16.00 Svezia vs Slovacchia (a Modena)

16.00 Danimarca vs Serbia (a Tampere)

16.00 Turchia vs Lettonia (a Cluj-Napoca)

18.00 Polonia vs Bulgaria (a Sòfia)

19.00 Paesi Bassi vs Estonia (a Tampere)

19.00 Francia vs Romania (a Cluj-Napoca)

21.00 Cechia vs Slovenia (a Modena)

Giovedì 17 settembre

16.00 Serbia vs Belgio (a Tampere)

16.00 Slovacchia vs Grecia (a Modena)

19.00 Finlandia vs Estonia (a Tampere)

21.05 Italia vs Slovenia (a Modena)

Sabato 19 settembre e Domenica 20 settembre

Ottavi di finale (a Sòfia): due partite al giorno tra le seguenti, orari da definire

Ottavo di finale 5: Prima gruppo B vs Quarta gruppo D

Ottavo di finale 6: Prima gruppo D vs Quarta gruppo D

Ottavo di finale 7: Seconda gruppo B vs Terza gruppo D

Ottavo di finale 8: Seconda gruppo D vs Terza gruppo B

Domenica 20 settembre e Lunedì 21 settembre

Ottavi di finale (a Torino): due partite al giorno tra le seguenti, orari da definire

Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Quarta gruppo C

Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Quarta gruppo A

Ottavo di finale 3: Seconda gruppo A vs Terza gruppo C

Ottavo di finale 4: Seconda gruppo C vs Terza gruppo A

Martedì 22 settembre

Quarti di finale (a Sòfia), orari da definire

Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 8

Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 6 vs Vincente Ottavo di finale 7

Mercoledì 23 settembre

Quarti di finale (a Torino), orari da definire

Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 1 vs Vincente Ottavo di finale 4

Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 3

Venerdì 25 settembre

Semifinali (a Milano), orari da definire

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 4

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 2 vs Vincente Quarto di finale 3

Sabato 26 settembre

Finali (a Milano), orari da definire

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY 2026: DOVE VEDERLI IN TV

Diretta tv: tutte le partite dell’Italia, le finali e altri incontri da definire sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: tutte le partite dell’Italia, le finali e altri incontri da definire su Rai Play; tutte le partite su VBTV, per gli abbonati. Potrebbero aggiungersi ulteriori proposte.