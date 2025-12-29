Pallamano
Calendario Europei pallamano 2026: programma, orari, tv, streaming
Gli Europei 2026 di pallamano si terranno dal 15 gennaio al 1° febbraio in Norvegia, Svezia e Danimarca: ci sarà anche l’Italia, inserita nel Girone F, che nella prima fase sfiderà il 16 gennaio l’Islanda alle ore 18:00, il 18 gennaio la Polonia alle ore 18:00, ed il 20 gennaio l’Ungheria alle ore 20:30. Tutti i match degli azzurri si giocheranno a Kristianstad.
La diretta tv degli Europei di pallamano sarà affidata a Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go e NOW, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI PALLAMANO 2026
Giovedì 15 gennaio 2026
18:00 – Herning: Spagna vs Serbia
18:00 – Oslo/Baerum: Francia vs Cechia
20:30 – Herning: Germania vs Austria
20:30 – Oslo/Baerum: Norvegia vs Ucraina
Venerdì 16 gennaio 2026
18:00 – Herning: Portogallo vs Romania
18:00 – Kristianstad: Islanda vs Italia
18:00 – Oslo/Baerum: Slovenia vs Montenegro
20:30 – Herning: Danimarca vs Macedonia del Nord
20:30 – Kristianstad: Ungheria vs Polonia
20:30 – Oslo/Baerum: Isole Faroe vs Svizzera
Sabato 17 gennaio 2026
18:00 – Herning: Austria vs Spagna
18:00 – Malmö: Croazia vs Georgia
18:00 – Oslo/Baerum: Ucraina vs Francia
20:30 – Herning: Serbia vs Germania
20:30 – Malmö: Svezia vs Paesi Bassi
20:30 – Oslo/Baerum: Cechia vs Norvegia
Domenica 18 gennaio 2026
18:00 – Herning: Macedonia del Nord vs Portogallo
18:00 – Kristianstad: Polonia vs Islanda
18:00 – Oslo/Baerum: Montenegro vs Isole Faroe
20:30 – Herning: Romania vs Danimarca
20:30 – Kristianstad: Italia vs Ungheria
20:30 – Oslo/Baerum: Svizzera vs Slovenia
Lunedì 19 gennaio 2026
18:00 – Herning: Austria vs Serbia
18:00 – Malmö: Paesi Bassi vs Croazia
18:00 – Oslo/Baerum: Cechia vs Ucraina
20:30 – Herning: Germania vs Spagna
20:30 – Malmö: Georgia vs Svezia
20:30 – Oslo/Baerum: Francia vs Norvegia
Martedì 20 gennaio 2026
18:00 – Herning: Macedonia del Nord vs Romania
18:00 – Kristianstad: Polonia vs Italia
18:00 – Oslo/Baerum: Montenegro vs Svizzera
20:30 – Herning: Danimarca vs Portogallo
20:30 – Kristianstad: Ungheria vs Islanda
20:30 – Oslo/Baerum: Slovenia vs Isole Faroe
Mercoledì 21 gennaio 2026
18:00 – Malmö: Paesi Bassi vs Georgia
20:30 – Malmö: Svezia vs Croazia
Giovedì 22 gennaio 2026
Main Round
1./A PR vs 1./B PR
1./C PR vs 2./B PR
2./A PR vs 2./C PR
Venerdì 23 gennaio 2026
Main Round
1./D PR vs 1./E PR
1./F PR vs 2./E PR
2./D PR vs 2./F PR
Sabato 24 gennaio 2026
Main Round
1./A PR vs 2./C PR
1./C PR vs 1./B PR
2./A PR vs 2./B PR
Domenica 25 gennaio 2026
Main Round
1./D PR vs 2./F PR
1./F PR vs 1./E PR
2./D PR vs 2./E PR
Lunedì 26 gennaio 2026
Main Round
1./A PR vs 2./B PR
1./B PR vs 2./C PR
2./A PR vs 1./C PR
Martedì 27 gennaio 2026
Main Round
1./D PR vs 2./E PR
1./E PR vs 2./F PR
2./D PR vs 1./F PR
Mercoledì 28 gennaio 2026
Main Round
1./A PR vs 1./C PR
1./D PR vs 1./F PR
2./A PR vs 1./B PR
2./B PR vs 2./C PR
2./D PR vs 1./E PR
2./E PR vs 2./F PR
Venerdì 30 gennaio 2026
Semifinali
MR 1.I vs MR 2.II
MR 2.I vs MR 1.II
Finale 5° posto
MR 3.I vs MR 3.II
Domenica 1° febbraio 2026
15:15 – Herning: Finale 3° posto
18:00 – Herning: Finale
PROGRAMMA EUROPEI PALLAMANO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (Canali precisi da definire).
Diretta streaming: Sky GO, NOW.
Diretta live testuale: OA Sport.