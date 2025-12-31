Calendario Europei nuoto 2026: programma, orari, tv, streaming

Il 2025 si avvicina alla conclusione e si presenta come un’opportunità per riflettere su quanto accadrà nell’anno a venire. Nel contesto delle discipline acquatiche, il fulcro del 2026 sarà rappresentato dagli Europei di nuoto, che si svolgeranno a Parigi. La 38ª edizione di questa rassegna continentale avrà luogo nella capitale francese, esattamente un secolo dopo l’evento inaugurale, tenutosi nel 1926 a Budapest (Ungheria).

Presso l’Olympic Aquatic Centre, il fascino non mancherà, in una struttura che evoca inevitabilmente i momenti salienti dei Giochi Olimpici Estivi del 2024. Questa manifestazione avrà inizio il 31 luglio, con le competizioni di nuoto artistico e tuffi che daranno il via alle attività. A partire dal 4 agosto, si svolgeranno le gare nelle acque libere della Senna, già palcoscenico delle prove di nuoto di fondo ai Giochi Olimpici, non senza controversie riguardo alle condizioni del fiume francese.

La competizione proseguirà con i tuffi dalle grandi altezze, con la Senna che continuerà a rivestire un ruolo centrale, in un contesto particolarmente suggestivo in cui gli atleti dovranno trovare il giusto equilibrio tra coraggio e precisione nell’esecuzione dei loro salti.

Infine, dal 10 al 16 agosto, sarà la piscina a corsie a fornire il verdetto conclusivo, e le aspettative saranno elevate. In Francia, vi è grande attesa per le performance del fenomenale Leon Marchand, campione indiscusso nella specialità dei misti, ma anche in altre specialità. Un talento straordinario, che desidera incantare il pubblico di casa. In questo scenario, la Nazionale italiana intende farsi trovare pronta, in un campionato che rappresenta una delle tappe fondamentali nel lungo percorso verso Los Angeles 2028.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2026

Nuoto Artistico: 31 luglio – 5 agosto.

Tuffi: 31 luglio – 6 agosto.

Nuoto in acque libere: 4 – 8 agosto (nella Senna).

Nuoto in vasca: 10 – 16 agosto.

Tuffi dalle grandi altezze: 7 – 9 agosto (nella Senna)

*Non è ancora disponibile il programma giorno per giorno delle singole specialità

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay ed European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport