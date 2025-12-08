Atletica
Calendario Europei cross atletica 2025: orari, programma, tv, streaming
Ambizioni importanti per l’atletica italiana in vista dei Campionati Europei 2025 di cross, che si terranno nella giornata di domenica 14 dicembre a Lagoa (in Portogallo). La rassegna continentale di corsa campestre vedrà lo svolgimento di sette gare (sei individuali ed una staffetta mista) tra categorie giovanili e assolute, che metteranno in palio anche delle medaglie per le graduatorie a squadre.
La spedizione azzurra punta in alto soprattutto nella prova femminile seniores sulla distanza dei 7470 metri con la regina del mezzofondo europeo Nadia Battocletti, che proverà a bissare l’oro conquistato un anno fa a Lovanio dopo aver dimostrato un ottimo stato di forma nei cross delle scorse settimane. Italia che si affiderà anche ad altri elementi di spessore come Yohanes Chiappinelli nella gara maschile seniores e sul quartetto formato da Pietro Arese, Sebastiano Parolini, Gaia Sabbatini e Marta Zenoni nella staffetta mista.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi, il palinsesto tv e streaming degli Europei di Cross 2025. L’evento sarà trasmesso dalle ore 11.25 in diretta tv su Rai Sport ed in diretta streaming su Rai Play, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE integrale di tutta la manifestazione con aggiornamenti in tempo reale.
CALENDARIO EUROPEI CROSS 2025
Domenica 14 dicembre
10.30 Under 20 femminile (4450 metri)
11.00 Under 20 maschile (4450 metri)
11.26 Under 23 femminile (5960 metri)
12.00 Under 23 maschile (5960 metri)
12.30 Staffetta mista (5960 metri: 1×1300, 2×1510, 1×1640)
13.00 Seniores femminile (7470 metri)
13.41 Seniores maschile (7470 metri)
PROGRAMMA EUROPEI CROSS 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.25, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play dalle ore 11.25, gratis.
Diretta Live testuale: OA Sport.