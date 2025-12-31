Calendario Europei calcio a 5 2026: programma, orari, tv, streaming

Gli Europei 2026 di calcio a 5 si terranno dal 21 gennaio al 7 febbraio in Lettonia, Lituania e Slovenia: ci sarà anche l’Italia, inserita nel Girone D, che nella prima fase sfiderà il 24 gennaio il Portogallo alle ore 14:30, il 27 gennaio la Polonia alle ore 20:30, ed il 29 gennaio l’Ungheria alle ore 20:30.

La diretta tv degli Europei di calcio a 5 sarà affidata a Rai Sport HD per le partite dell’Italia, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play per le partite dell’Italia e di uefa.tv per tutto il torneo, infine la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO A 5 2026

Gruppi

Gruppo A: Lettonia, Croazia, Georgia, Francia

Gruppo B: Lituania, Armenia, Cechia, Ucraina

Gruppo C: Slovenia, Bielorussia, Spagna, Belgio

Gruppo D: Italia, Ungheria, Portogallo, Polonia

Prima fase

21 gennaio

Croazia vs Francia — 16:00 (Riga)

Lettonia vs Georgia — 19:00 (Riga)

22 gennaio

Armenia vs Ucraina — 16:00 (Kaunas)

Lituania vs Cechia — 19:00 (Kaunas)

23 gennaio

Bielorussia vs Belgio — 17:30 (Lubiana)

Slovenia vs Spagna — 20:30 (Lubiana)

24 gennaio

Italia vs Portogallo — 14:30 (Lubiana)

Ungheria vs Polonia — 17:30 (Lubiana)

25 gennaio

Croazia vs Georgia — 13:00 (Riga)

Armenia vs Cechia — 13:00 (Kaunas)

Francia vs Lettonia — 16:00 (Riga)

Ucraina vs Lituania — 16:00 (Kaunas)

26 gennaio

Bielorussia vs Spagna — 17:30 (Lubiana)

Belgio vs Slovenia — 20:30 (Lubiana)

27 gennaio

Ungheria vs Portogallo — 17:30 (Lubiana)

Polonia vs Italia — 20:30 (Lubiana)

28 gennaio

Lettonia vs Croazia — 16:30 (Riga)

Georgia vs Francia — 16:30 (Kaunas)

Cechia vs Ucraina — 19:30 (Riga)

Lituania vs Armenia — 19:30 (Kaunas)

29 gennaio

Slovenia vs Bielorussia — 17:30 (Lubiana)

Spagna vs Belgio — 17:30 (Lubiana — Tivoli Arena)

Portogallo vs Polonia — 20:30 (Lubiana)

Italia vs Ungheria — 20:30 (Lubiana — Tivoli Arena)

Seconda fase

Quarti di finale

31 gennaio – Riga e Kaunas ore 16:00 o 19:00

Quarto di finale 1 (QF1): 1a classificata Gruppo B vs 2a classificata Gruppo A

Quarto di finale 2 (QF2): 1a classificata Gruppo A vs 2a classificata Gruppo B

1 febbraio – Lubiana ore 16:00 o 19:00

Quarto di finale 3 (QF3): 1° classificato Gruppo C vs 2° classificato Gruppo D

Quarto di finale 4 (QF4): 1° classificato Gruppo D vs 2° classificato Gruppo C

Semifinali

4 febbraio – Lubiana ore 17:00 o 20:30

Semifinale 1 (SF1): Vincente QF2 vs Vincente QF4

Semifinale 2 (SF2): Vincente QF1 vs Vincente QF3

Finali

7 febbraio – Lubiana

Finale per il 3° posto: Perdente SF1 vs Perdente SF2 ore 16:00

Finale per il 1° posto: Vincente SF1 vs Vincente SF2 ore 19:30

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO A 5 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD per le partite dell’Italia.

Diretta streaming: Rai Play per le partite dell’Italia, uefa.tv per tutto il torneo.

Diretta live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.