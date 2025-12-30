Calendario Europei atletica 2026: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Gli Europei 2026 di atletica si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto: la settimana di Ferragosto si preannuncia altamente spettacolare con la rassegna continentale della Regina degli Sport, che tornerà a due anni di distanza dall’edizione di Roma e che rappresenterà l’evento più importante di una stagione priva di Mondiali e Olimpiadi.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni dopo la sfilza di trionfi messi in fila nella Capitale e cercherà di fare ancora una volta la differenza spinta dalle sue stelle più famose. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di atletica. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA 2026

Lunedì 10 agosto

11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni

11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

11.45 800 metri (maschile), batterie

12.25 100 metri (femminile), batterie

12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

12.55 400 metri (maschile), batterie

13.35 400 ostacoli (femminile), batterie

13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni

20.03 Getto del peso (femminile), finale

20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

20.35 100 ostacoli, batterie

20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni

21.10 100 metri (femminile), semifinali

21.30 Getto del peso (maschile), finale

21.40 5000 metri (maschile), finale

22.00 3000 siepi (femminile), batterie

22.37 4×400 (mista), finale

22.50 100 metri (femminile), finale

Martedì 11 agosto

11.33 Salto in alto (maschile), qualificazioni

11.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

11.45 400 ostacoli (femminile), semifinali

12.15 100 metri (maschile), batterie

12.40 110 ostacoli, batterie

13.05 800 metri (femminile), batterie

13.40 400 ostacoli (maschile), batterie

20.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

20.10 Lancio del martello (maschile), finale

20.25 5000 metri (femminile), finale

20.55 100 ostacoli, semifinali

21.15 Salto in lungo (maschile), finale

21.30 100 metri (maschile), semifinali

22.00 400 metri (maschile), semifinali

22.30 100 ostacoli, finale

22.45 100 metri (maschile), finale

Mercoledì 12 agosto

11.35 Decathlon, 100 metri

11.40 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

12.05 400 metri (femminile), batterie

12.20 Decathlon, salto in lungo

12.40 200 metri (femminile), batterie

13.20 800 metri (maschile), semifinali

13.40 Decathlon, getto del peso

13.55 400 ostacoli (maschile), semifinali

20.10 Decathlon, salto in alto

20.55 110 ostacoli, semifinali

21.15 Lancio del martello (femminile), finale

21.20 200 metri (femminile), semifinali

21.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni

21.50 400 metri (maschile), finale

22.05 400 ostacoli, finale

22.22 Decathlon, 400 metri

22.47 110 ostacoli, finale

Giovedì 13 agosto

11.33 Decathlon, 110 ostacoli

11.55 Salto in alto (femminile), qualificazioni

12.05 200 metri, batterie

12.20 Decathlon, lancio del disco

13.10 800 metri (femminile), semifinali

13.45 400 metri (femminile), semifinali

14.00 Decathlon, salto con l’asta

14.35 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

19.35 Decathlon, tiro del giavellotto

20.40 Salto triplo (femminile), finale

20.50 Salto con l’asta (femminile), finale

21.05 200 metri (maschile), semifinali

21.30 3000 siepi (femminile), finale

21.43 Lancio del disco (maschile), finale

22.10 Decathlon, 1500 metri

22.28 800 metri (maschile), finale

22.48 200 metri (femminile), finale

Venerdì 14 agosto

11.35 Eptathlon, 100 ostacoli

11.40 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

11.50 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

12.05 4×400 (maschile), batterie

12.25 Eptathlon, salto in alto

12.35 4×400 (femminile), batterie

13.05 1500 metri (femminile), batterie

20.35 Eptathlon, getto del peso

20.45 10.000 metri (femminile), finale

21.00 Salto in alto (maschile), finale

21.30 Lancio del disco (femminile), finale

21.40 400 ostacoli (maschile), finale

21.55 Eptathlon, 200 metri

22.25 200 metri (maschile), finale

22.45 800 metri (femminile), finale

Sabato 15 agosto

08.30 Mezza maratona di marcia (maschile)

08.35 Mezza maratona di marcia (femminile)

08.45 Maratona di marcia (maschile)

08.50 Maratona di marcia (femminile)

11.25 Eptathlon, salto in lungo

12.50 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

12.55 Eptathlon, tiro del giavellotto

13.00 3000 siepi (maschile), batterie

13.35 1500 metri (femminile), batterie

14.00 4×100 (femminile), batterie

14.14 4×100 (maschile), batterie

20.45 Eptathlon, 800 metri

21.00 Tiro del giavellotto (maschile), finale

21.04 Salto in alto (femminile), finale

21.09 400 metri (femminile), finale

21.16 Salto triplo (maschile), finale

21.25 10.000 metri (maschile), finale

22.07 1500 metri (maschile), finale

22.30 4×100 (maschile), finale

22.45 4×100 (femminile), finale

Domenica 16 agosto

08.30 Maratona (femminile)

09.10 Maratona (maschile)

20.35 Tiro del giavellotto (femminile), finale

20.40 Salto con l’asta (maschile), finale

21.20 Salto in lungo (femminile), finale

21.35 4×100 (mista), finale

21.50 3000 siepi (maschile), finale

22.10 1500 metri (femminile), finale

22.30 4×400 (femminile), finale

22.45 4×400 (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis. Altri broadcaster potrebbero aggiungersi.