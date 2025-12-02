Slittino
Calendario Coppa del Mondo slittino 2025-2026: il programma e tutte le tappe. Non c’è Cortina
Ci siamo! Scatta ufficialmente la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. Siamo giunti alla quarantanovesima edizione della manifestazione organizzata dalla FIL che si andrà a incastrare con il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
La stagione inizierà nel corso del fine settimana in arrivo con l’esordio di Igls-Innsbruck (Austria) sull’Olympia Eiskanal quindi si partirà per la trasferta nordamericana con Park City (12-13 dicembre) sulla Pista dello Utah Olympic Park, quindi terzo appuntamento a Lake Placid (19-20 dicembre) sulla Pista del Monte Van Hoevenberg.
Dopo l’anno nuovo si ripartirà da Sigulda (Lettonia) il 3-4 gennaio, quindi si inizierà con le tappe teutoniche. La prima sarà a Winterberg (10-11 gennaio) alla Eisarena, quindi doppio appuntamento a Oberhof (17-18 gennaio, valevole anche per il Campionato Europeo, quindi il 23-24 gennaio) che anticiperà le Olimpiadi.
Dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina (7-12 febbraio), si concluderà con le ultime due tappe ovvero St. Moritz (Svizzera) tra il 28 febbraio e il primo marzo, quindi gran finale di Altenberg (Germania) il 7-8 marzo. Ricordiamo che è stata cancellata la tappa di Schönau am Königssee per i lavori di ristrutturazione al budello teutonico.
COPPA DEL MONDO SLITTINO 2025-2026
1) 5-7 dicembre / Igls-Innsbruck (Austria)
2) 12-13 dicembre / Park City (Stati Uniti)
3) 19-20 dicembre / Lake Placid (Stati Uniti)
4) 3-4 gennaio / Sigulda (Lettonia)
5) 10-11 gennaio / Winterberg (Germania)
6) 17-18 gennaio / Oberhof (Germania) valevole anche per il Campionato Europeo
7) 23-24 gennaio / Oberhof #2 (Germania)
8) 28 febbraio-1 marzo / Sankt Moritz (Svizzera)
9) 7-8 marzo / Altenberg (Germania)