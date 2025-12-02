Calendario Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo l’appuntamento in Francia, a Flamanville, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 si sposta ora in Italia per affrontare la terza tappa del calendario. La location sarà quella di Terralba, in Sardegna, dove domenica 7 dicembre verranno disputate solo le gare della categoria Elite. L’unico appuntamento italiano torna perciò in calendario dopo l’annullamento dello scorso anno a causa delle condizioni meterologiche.

Il circuito situato in provincia di Oristano presenta 3.400 metri in cui si alternano settori in sabbia, erba e sterrato. L’Italia spera di recitare in casa un ruolo da protagonista. Gli azzurri si sono messi in mostra sia nella prima tappa a Tabor sia la scorsa settimana in Francia ed ora dovranno continuare a dimostrare il loro livello mondiale.

Il programma verrà inaugurato dalla gara Elite donne alle ore 13.40 con il ritorno di Sara Casasola, seconda in Repubblica Ceca e migliore italiana nel circuito. Lo spettacolo si concluderà poi alle ore 15.10 con l’attesa gara Elite maschile in cui l’irresistibile belga Thibau Nys andrà ricerca del terzo successo consecutivo. Andiamo a scoprire insieme il programma, gli orari ed il palinsesto della tappa italiana.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS TERRALBA 2025

Domenica 7 dicembre

Ore 13.40 – Elite Donne

Ore 15.10 – Elite Uomini

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS TERRALBA 2025

Diretta tv: Rai Sport

Diretta streaming: Discovery Plus, Rai Play, Eurosport 2

Diretta Live streaming: OA Sport