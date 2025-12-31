Calendario ciclismo 2026: tutte le Classiche Monumento, i Grandi Giri, Europei e Mondiali

La stagione 2026 di ciclismo si preannuncia particolarmente ricca e intensa con tantissimi appuntamenti in calendario: ci aspettano dieci mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande attenzione. Tra Grandi Giri, Classiche Monumento, Mondiali, Europei, corse minori ci sarà davvero da divertirsi.

Si inizierà a fine gennaio con le gare in Australia: Tour Down Under dal 20 al 25 gennaio, seguito sette giorni più tardi dal Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il circuito prenderà poi vita in maniera continuativa un mese più tardi: dal 16 al 22 febbraio spazio all’UAE Tour, l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. Il 28 febbraio spazio al sempre prestigioso Omloop Het Niuewsblad in Belgio. Il calendario italiano si aprirà il 4 marzo con il classico Trofeo Laigueglia, seguito tre giorni dopo dalle Strade Bianche (7 marzo) e poi dalla Tirreno-Adriatico (9-15 marzo), sempre in contemporanea con la Parigi-Nizza (8-15 marzo).

La Milano-Sanremo è in programma il 21 marzo e inizierà così la lunga primavera delle Classiche Monumento: Giro delle Fiandre il 5 aprile, Parigi-Roubaix il 12 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 26 aprile. Tra l’Inferno del Nord e la Doyenne ci sarà spazio per l’Amstel Gold Race (19 aprile). Chi vorrà farsi trovare pronto al Giro d’Italia avrà ampia scelta con Tour of the Alps (20-24 aprile) e Giro di Romandia (28 aprile-3 maggio). La Corsa Rosa avrà luogo dall’8 al 31 maggio.

Ci sarà un mese prima del Tour de France (4-26 luglio), anticipato come sempre da Giro del Delfinato, Giro di Svizzera e Campionati Nazionali. Gli Europei avranno luogo in Slovenia dal 3 al 7 ottobre, mentre la Vuelta di Spagna si correrà dal 22 agosto al 13 settembre.

I Mondiali sono confermati a fine settembre: dal 20 al 27 settembre a Montreal (Canada). Il Giro di Lombardia sarà l’ultima Classica Monumento (10 ottobre) e sarà contornato da diversi appuntamenti italiani (Giro dell’Emilia, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni, Giro del Veneto). Di seguito il calendario della stagione di ciclismo 2026.

CALENDARIO CICLISMO 2026

20-25 gennaio Tour Down Under Australia

27-31 gennaio AlUla Tour Arabia Saudita

29 gennaio Surf Coast Classic Australia

1° febbraio Cadel Evans Great Ocean Race Australia

4-8 febbraio Volta Valenciana Spagna

4-8 febbraio Etoile de Bessèges Francia

5 febbraio Clasica de Almeria Spagna

6 febbraio Muscat Classic Oman

7-11 febbraio Tour of Oman Oman

13-14 febbraio Vuelta Murcia Spagna

14 febbraio Figueira Champions Classic Portogallo

16-22 febbraio UAE Tour Emirati Arabi Uniti

18-22 febbraio Volta Algarve Portogallo

18-22 febbraio Volta Andalucia Spagna

22 febbraio-1 marzo Tour du Ruanda Ruanda

25 febbraio-1 marzo Giro di Sardegna Italia

28 febbraio Omloop Nieuwsblad Belgio

28 febbraio Faun-Ardèche Classic Francia

1° marzo Faun Drome Classic Francia

1° marzo Kuurne-Bruxelles-Kuurne Belgio

4 marzo Trofeo Laigueglia Italia

7 marzo Strade Bianche Italia

8-15 marzo Parigi-Nizza Francia

9-15 marzo Tirreno-Adriatico Italia

15 marzo Popolarissima Italia

18 marzo Danilith Nokere Korse Belgio

18 marzo Milano-Torino Italia

19 marzo GP de Denain Francia

20 marzo Bredene Koksijde Classic Belgio

21 marzo Milano-Sanremo Italia

23-29 marzo Volta Catalunya Spagna

24-28 marzo Settimana Coppi & Bartali Italia

25 marzo The Great Sprint Classic (Brugge-De Panne) Belgio

27 marzo E3 Saxo Classic Belgio

29 marzo Gand-Wevelgem Belgio

29 marzo GP Emilia Italia

1° aprile Dwars door Vlaanderen Belgio

4 aprile GP Miguel Indurain Spagna

5 aprile Giro delle Fiandre Belgio

6 aprile Giro del Belvedere (U23) Italia

6-11 aprile Giro dei Paesi Baschi Spagna

7 aprile Palio del Recioto (U23) Italia

7-10 aprile Region Pays de la Loire Tour Francia

8 aprile Scheldeprijs Belgio

10 aprile Giro Città di Reggio Calabria Italia

12 aprile Parigi-Roubaix Francia

12-16 aprile Giro della Magna Grecia Italia

14-18 aprile O Gran Camino Spagna

15 aprile Giro del Limburgo Belgio

17 aprile Freccia del Brabante Belgio

19 aprile Amstel Gold Race Paesi Bassi

20-24 aprile Tour of the Alps Italia/Austria

22 aprile Freccia Vallone Belgio

25 aprile GP Liberazione (U23) Italia

26 aprile Liegi-Bastogne-Liegi Belgio

26 aprile Giro della Provincia di Biella Italia

26 aprile-3 maggio Giro di Turchia Turchia

28 aprile-3 maggio Giro di Romandia Svizzera

1° maggio Eschborn-Francoforte Germania

3 maggio Giro dell’Appennino Italia

8-31 maggio Giro d’Italia Italia

9 maggio GP du Morbihan Francia

10 maggio Tro-Bro Léon Francia

13-17 maggio Giro di Ungheria Ungheria

17 maggio Circuito del Porto – Trofeo Arvedi Italia

19 maggio Classique Dunkerque Francia

20-24 maggio 4 Giorni di Dunkerque Francia

23-24 maggio Due Giorni Marchigiana Italia

28-31 maggio Boucles de la Mayenne Francia

28-31 maggio Giro di Norvegia Norvegia

1-5 giugno Giro di Vallonia Belgio

2 giugno Trofeo Alcide Degasperi Italia

7 giugno Bruxelles Cycling Classic Belgio

7 giugno Coppa della Pace (U23) Italia

7-14 giugno Tour Auvergne-Rodano-Alpi Francia

10 giugno Circuit Franco-Belga Belgio

14 giugno Copenhagen Sprint Danimarca

14-21 giugno Giro d’Italia NextGen (U23) Italia

17-21 giugno Giro del Belgio Belgio

17-21 giugno Giro di Slovenia Slovenia

17-21 giugno Giro di Svizzera Svizzera

22-28 giugno Campionati Nazionali Varie sedi

30 giugno Trofeo Città di Brescia Italia

1-3 luglio Lione-Torino Francia/Italia

4-7 luglio Sibiu Tour Romania

4-26 luglio Tour de France Francia

5 luglio Giro del Medio Brenta Italia

5-12 luglio Tour of Magnificient Qinghai Cina

15-19 luglio Giro della Valle d’Aosta (U23) Italia

28-30 luglio Tour de l’Ain Francia/Italia

29 luglio-2 agosto Giro di Danimarca Danimarca

1° agosto Classica San Sebastian Spagna

3-9 agosto Giro di Polonia Polonia

5-9 agosto Vuelta a Burgos Spagna

5-16 agosto Giro del Portogallo Portogallo

9 agosto GP Sportivi di Poggiana (U23) Italia

13-16 agosto Arctic Race Norvegia

13-16 agosto Giro di Cechia Cechia

16 agosto Classica di Amburgo Amburgo (Germania)

16 agosto GP Capodarco (U23) Italia

18-21 agosto Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine Francia

19-23 agosto Renewi Tour Belgio

19-23 agosto Giro di Germania Germania

19-27 agosto Tour de l’Avenir (U23) Francia

22 agosto-13 settembre Vuelta di Spagna Spagna

30 agosto Bretagne Classic-Ouest France Francia

2-6 settembre Tour of Britain Gran Bretagna

2-9 settembre ZLM Tour Paesi Bassi

3-6 settembre Giro del Friuli Venezia Giulia Italia

5-7 settembre Maryland Cycling Classic USA

6 settembre GP Industria & Artigianato Italia

9 settembre Giro della Toscana Italia

10 settembre Coppa Sabatini Italia

11 settembre GP de Quebec Canada

12 settembre Memorial Marco Pantani Italia

13 settembre GP de Montreal Canada

13 settembre GP de Fourmies Francia

13 settembre Trofeo Matteotti Italia

15-18 settembre Giro d’Abruzzo Italia

16 settembre GP di Vallonia Belgio

16-20 settembre Giro di Lussemburgo Lussemburgo

16-20 settembre Giro di Slovacchia Slovacchia

19 settembre SUPER 8 Classic Belgio

19 settembre GP del Lazio Italia

19 settembre Milano-Rapallo Italia

20 settembre Giro della Romagna Italia

20-27 settembre Mondiali Montreal (Canada)

27 settembre-4 ottobre Tour de Langkawi Malesia

29 settembre GP Festa del Perdono (U23) Italia

3 ottobre Giro dell’Emilia Italia

3 ottobre Sparkassen Muensterland Giro Germania

3 ottobre Piccolo Lombardia (U23) Italia

3-7 ottobre Europei Lubiana (Slovenia)

4 ottobre Coppa Agostoni Italia

5 ottobre Coppa Bernocchi Italia

6 ottobre Tre Valli Varesine Italia

8 ottobre Gran Piemonte Italia

10 ottobre Giro di Lombardia Italia

10-11 ottobre Mondiali Gravel Nannup (Australia)

11 ottobre Parigi-Tours Francia

13-18 ottobre Tour of Guangxi Cina

14 ottobre Giro del Veneto Italia

18 ottobre Japan Cup Giappone

18 ottobre Veneto Classic Italia

18 ottobre Crono delle Nazioni Francia