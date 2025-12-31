Strada
Calendario ciclismo 2026: tutte le Classiche Monumento, i Grandi Giri, Europei e Mondiali
La stagione 2026 di ciclismo si preannuncia particolarmente ricca e intensa con tantissimi appuntamenti in calendario: ci aspettano dieci mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande attenzione. Tra Grandi Giri, Classiche Monumento, Mondiali, Europei, corse minori ci sarà davvero da divertirsi.
Si inizierà a fine gennaio con le gare in Australia: Tour Down Under dal 20 al 25 gennaio, seguito sette giorni più tardi dal Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il circuito prenderà poi vita in maniera continuativa un mese più tardi: dal 16 al 22 febbraio spazio all’UAE Tour, l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. Il 28 febbraio spazio al sempre prestigioso Omloop Het Niuewsblad in Belgio. Il calendario italiano si aprirà il 4 marzo con il classico Trofeo Laigueglia, seguito tre giorni dopo dalle Strade Bianche (7 marzo) e poi dalla Tirreno-Adriatico (9-15 marzo), sempre in contemporanea con la Parigi-Nizza (8-15 marzo).
La Milano-Sanremo è in programma il 21 marzo e inizierà così la lunga primavera delle Classiche Monumento: Giro delle Fiandre il 5 aprile, Parigi-Roubaix il 12 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 26 aprile. Tra l’Inferno del Nord e la Doyenne ci sarà spazio per l’Amstel Gold Race (19 aprile). Chi vorrà farsi trovare pronto al Giro d’Italia avrà ampia scelta con Tour of the Alps (20-24 aprile) e Giro di Romandia (28 aprile-3 maggio). La Corsa Rosa avrà luogo dall’8 al 31 maggio.
Ci sarà un mese prima del Tour de France (4-26 luglio), anticipato come sempre da Giro del Delfinato, Giro di Svizzera e Campionati Nazionali. Gli Europei avranno luogo in Slovenia dal 3 al 7 ottobre, mentre la Vuelta di Spagna si correrà dal 22 agosto al 13 settembre.
I Mondiali sono confermati a fine settembre: dal 20 al 27 settembre a Montreal (Canada). Il Giro di Lombardia sarà l’ultima Classica Monumento (10 ottobre) e sarà contornato da diversi appuntamenti italiani (Giro dell’Emilia, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni, Giro del Veneto). Di seguito il calendario della stagione di ciclismo 2026.
CALENDARIO CICLISMO 2026
20-25 gennaio Tour Down Under Australia
27-31 gennaio AlUla Tour Arabia Saudita
29 gennaio Surf Coast Classic Australia
1° febbraio Cadel Evans Great Ocean Race Australia
4-8 febbraio Volta Valenciana Spagna
4-8 febbraio Etoile de Bessèges Francia
5 febbraio Clasica de Almeria Spagna
6 febbraio Muscat Classic Oman
7-11 febbraio Tour of Oman Oman
13-14 febbraio Vuelta Murcia Spagna
14 febbraio Figueira Champions Classic Portogallo
16-22 febbraio UAE Tour Emirati Arabi Uniti
18-22 febbraio Volta Algarve Portogallo
18-22 febbraio Volta Andalucia Spagna
22 febbraio-1 marzo Tour du Ruanda Ruanda
25 febbraio-1 marzo Giro di Sardegna Italia
28 febbraio Omloop Nieuwsblad Belgio
28 febbraio Faun-Ardèche Classic Francia
1° marzo Faun Drome Classic Francia
1° marzo Kuurne-Bruxelles-Kuurne Belgio
4 marzo Trofeo Laigueglia Italia
7 marzo Strade Bianche Italia
8-15 marzo Parigi-Nizza Francia
9-15 marzo Tirreno-Adriatico Italia
15 marzo Popolarissima Italia
18 marzo Danilith Nokere Korse Belgio
18 marzo Milano-Torino Italia
19 marzo GP de Denain Francia
20 marzo Bredene Koksijde Classic Belgio
21 marzo Milano-Sanremo Italia
23-29 marzo Volta Catalunya Spagna
24-28 marzo Settimana Coppi & Bartali Italia
25 marzo The Great Sprint Classic (Brugge-De Panne) Belgio
27 marzo E3 Saxo Classic Belgio
29 marzo Gand-Wevelgem Belgio
29 marzo GP Emilia Italia
1° aprile Dwars door Vlaanderen Belgio
4 aprile GP Miguel Indurain Spagna
5 aprile Giro delle Fiandre Belgio
6 aprile Giro del Belvedere (U23) Italia
6-11 aprile Giro dei Paesi Baschi Spagna
7 aprile Palio del Recioto (U23) Italia
7-10 aprile Region Pays de la Loire Tour Francia
8 aprile Scheldeprijs Belgio
10 aprile Giro Città di Reggio Calabria Italia
12 aprile Parigi-Roubaix Francia
12-16 aprile Giro della Magna Grecia Italia
14-18 aprile O Gran Camino Spagna
15 aprile Giro del Limburgo Belgio
17 aprile Freccia del Brabante Belgio
19 aprile Amstel Gold Race Paesi Bassi
20-24 aprile Tour of the Alps Italia/Austria
22 aprile Freccia Vallone Belgio
25 aprile GP Liberazione (U23) Italia
26 aprile Liegi-Bastogne-Liegi Belgio
26 aprile Giro della Provincia di Biella Italia
26 aprile-3 maggio Giro di Turchia Turchia
28 aprile-3 maggio Giro di Romandia Svizzera
1° maggio Eschborn-Francoforte Germania
3 maggio Giro dell’Appennino Italia
8-31 maggio Giro d’Italia Italia
9 maggio GP du Morbihan Francia
10 maggio Tro-Bro Léon Francia
13-17 maggio Giro di Ungheria Ungheria
17 maggio Circuito del Porto – Trofeo Arvedi Italia
19 maggio Classique Dunkerque Francia
20-24 maggio 4 Giorni di Dunkerque Francia
23-24 maggio Due Giorni Marchigiana Italia
28-31 maggio Boucles de la Mayenne Francia
28-31 maggio Giro di Norvegia Norvegia
1-5 giugno Giro di Vallonia Belgio
2 giugno Trofeo Alcide Degasperi Italia
7 giugno Bruxelles Cycling Classic Belgio
7 giugno Coppa della Pace (U23) Italia
7-14 giugno Tour Auvergne-Rodano-Alpi Francia
10 giugno Circuit Franco-Belga Belgio
14 giugno Copenhagen Sprint Danimarca
14-21 giugno Giro d’Italia NextGen (U23) Italia
17-21 giugno Giro del Belgio Belgio
17-21 giugno Giro di Slovenia Slovenia
17-21 giugno Giro di Svizzera Svizzera
22-28 giugno Campionati Nazionali Varie sedi
30 giugno Trofeo Città di Brescia Italia
1-3 luglio Lione-Torino Francia/Italia
4-7 luglio Sibiu Tour Romania
4-26 luglio Tour de France Francia
5 luglio Giro del Medio Brenta Italia
5-12 luglio Tour of Magnificient Qinghai Cina
15-19 luglio Giro della Valle d’Aosta (U23) Italia
28-30 luglio Tour de l’Ain Francia/Italia
29 luglio-2 agosto Giro di Danimarca Danimarca
1° agosto Classica San Sebastian Spagna
3-9 agosto Giro di Polonia Polonia
5-9 agosto Vuelta a Burgos Spagna
5-16 agosto Giro del Portogallo Portogallo
9 agosto GP Sportivi di Poggiana (U23) Italia
13-16 agosto Arctic Race Norvegia
13-16 agosto Giro di Cechia Cechia
16 agosto Classica di Amburgo Amburgo (Germania)
16 agosto GP Capodarco (U23) Italia
18-21 agosto Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine Francia
19-23 agosto Renewi Tour Belgio
19-23 agosto Giro di Germania Germania
19-27 agosto Tour de l’Avenir (U23) Francia
22 agosto-13 settembre Vuelta di Spagna Spagna
30 agosto Bretagne Classic-Ouest France Francia
2-6 settembre Tour of Britain Gran Bretagna
2-9 settembre ZLM Tour Paesi Bassi
3-6 settembre Giro del Friuli Venezia Giulia Italia
5-7 settembre Maryland Cycling Classic USA
6 settembre GP Industria & Artigianato Italia
9 settembre Giro della Toscana Italia
10 settembre Coppa Sabatini Italia
11 settembre GP de Quebec Canada
12 settembre Memorial Marco Pantani Italia
13 settembre GP de Montreal Canada
13 settembre GP de Fourmies Francia
13 settembre Trofeo Matteotti Italia
15-18 settembre Giro d’Abruzzo Italia
16 settembre GP di Vallonia Belgio
16-20 settembre Giro di Lussemburgo Lussemburgo
16-20 settembre Giro di Slovacchia Slovacchia
19 settembre SUPER 8 Classic Belgio
19 settembre GP del Lazio Italia
19 settembre Milano-Rapallo Italia
20 settembre Giro della Romagna Italia
20-27 settembre Mondiali Montreal (Canada)
27 settembre-4 ottobre Tour de Langkawi Malesia
29 settembre GP Festa del Perdono (U23) Italia
3 ottobre Giro dell’Emilia Italia
3 ottobre Sparkassen Muensterland Giro Germania
3 ottobre Piccolo Lombardia (U23) Italia
3-7 ottobre Europei Lubiana (Slovenia)
4 ottobre Coppa Agostoni Italia
5 ottobre Coppa Bernocchi Italia
6 ottobre Tre Valli Varesine Italia
8 ottobre Gran Piemonte Italia
10 ottobre Giro di Lombardia Italia
10-11 ottobre Mondiali Gravel Nannup (Australia)
11 ottobre Parigi-Tours Francia
13-18 ottobre Tour of Guangxi Cina
14 ottobre Giro del Veneto Italia
18 ottobre Japan Cup Giappone
18 ottobre Veneto Classic Italia
18 ottobre Crono delle Nazioni Francia