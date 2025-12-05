Calendario Australian Open Opening Week 2026: Sinner, Musetti e Alcaraz risponderanno presente

Quattro giorni di match d’esibizione ed incasso devoluto in beneficenza: sono questi gli ingredienti principali dell’Australian Open Opening Week, che andrà in scena a Melbourne, in contemporanea con le qualificazioni del primo Slam stagionale.

Un’iniziativa voluta dagli organizzatori del Major per promuovere l’evento nella settimana a precedere l’inizio degli incontri ufficiali e, nello stesso tempo, consentire ad alcuni tennisti di testarsi in partite per regalare spettacolo, ma anche per comprendere il proprio livello.

Saranno coinvolti i primi tennisti del mondo. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti e Alexander Zverev risponderanno all’appello e non solo…Dal 13 al 16 gennaio l’interessa sarà molto. Nel day-1 il toscano affronterà sul campo della Rod Laver (alle 07.00 italiane) Zverev in un antipasto molto gustoso. Una sfida tra due modi diversi di intendere il tennis: da un lato la potenza del tedesco e dall’altra l’estro di Musetti.

Il 14 sarà la volta di Alcaraz coinvolto in una competizione particolare che vedrà al via anche l’australiano Nick Kyrgios, mentre nel giorno successivo Carlitos affronterà il n.1 australiano, Alex de Minaur, sempre sul Centrale (ore 07.00 italiane). Il 16 gennaio, poi, toccherà a Jannik Sinner e alle 07.15 nostrane ad attenderlo un confronto che merita rispetto.

Jannik, infatti, giocherà contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Una sfida che ha caratterizzato la seconda parte del 2025, ricordando gli incontri a Cincinnati, agli US Open, nel Masters1000 di Parigi e alle ATP Finals, tutti vinti dal pusterese. Un buon “allenamento”, in vista dell’inizio dello Slam (18 gennaio).

ESIBIZIONI OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2026

Martedì 13 gennaio (orari italiani)

Ore 07.00 Alexander Zverev vs Lorenzo Musetti alla Rod Laver di Melbourne (Australia)

Mercoledì 14 gennaio (orari italiani) – AO 1 Point Slam

Ore 09.30 Carlos Alcaraz vs Nick Kyrgios alla Rod Laver di Melbourne (Australia)

Giovedì 15 gennaio (orari italiani)

Ore 07.00 Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur alla Rod Laver di Melbourne (Australia)

Venerdì 16 gennaio (orari italiani)

Ore 07.30 Jannik Sinner vd Felix Auger-Aliassime alla Rod Laver di Melbourne (Australia)