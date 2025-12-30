Calendario atletica 2026: tutti gli eventi, Europei, Diamond League, Meeting italiani di riferimento

Il calendario 2026 dell’atletica leggera si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano indubbiamente gli Europei, previsti a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. La stagione in sala sarà infuocata con i Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) dal 20 al 22 marzo, ma attenzione anche ai Mondiali di Cross, che si correranno a Tallahassee il 10 gennaio.

Non mancherà la Diamond League, con le sue tappe previste tra maggio e agosto (Finali il 4-5 settembre a Bruxelles, Belgio). Sempre nell’ambito del massimo circuito internazionale itinerante è da segnalare il Golden Gala, previsto a Roma il 4 giugno. Attenzione a una novità: gli Ultimate Championship, un evento riservato all’elite globale, annunciato a Budapest dall’11 al 13 settembre. A livello giovanile da annotare gli Europei Under 18 a Rieti dal 16 al 19 luglio e i Mondiali Under 20 a Eugene.

Da non dimenticare le World Relays (i Mondiali di staffette), i Mondiali a squadre di marcia, la Coppa Europa di lanci e dei 10.000 metri. Il programma prevede poi le consuete Maratone in giro per tutto il mondo, i vari Meeting su suolo italiano, Campionati Nazionali e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo 2026 dell’atletica leggera, con tutte le date e i programmi degli eventi più importanti.

CALENDARIO ATLETICA 2026

10 gennaio Mondiali di Cross Tallahassee (USA)

11 gennaio Cross della Vallagarina Villa Lagarina (Italia)

17 gennaio Memorial Giovannini Ancona (Italia)

24 gennaio World Indoor Tour Boston (USA)

25 gennaio Cross del Campaccio San Giorgio su Legnano (Italia)

1° febbraio World Indoor Tour New York (USA)

3 febbraio World Indoor Tour Ostrava (Cechia)

4 febbraio Udin Jump Udine (Italia)

6 febbraio World Indoor Tour Madrid (Spagna)

8 febbraio World Indoor Tour Karlsruhe (Germania)

11 febbraio World Indoor Tour Belgrado (Serbia)

19 febbraio World Indoor Tour Lievin (Francia)

21-22 febbraio Campionati Italiani di Cross Selinunte (Italia)

22 febbraio World Indoor Tour Torun (Polonia)

28 febbraio-1 marzo Campionati Italiani Indoor Ancona (Italia)

28 febbraio-1 marzo Campionati Italiani invernali di lanci Mariano Comense (Italia)

1° marzo Maratona di Tokyo Tokyo (Giappone)

14-15 marzo Coppa Europa di lanci Nicosia (Cipro)

20-22 marzo Mondiali Indoor Torun (Polonia)

22 marzo Maratona di Roma Roma (Italia)

28 marzo World Continental Tour (gold) Melbourne (Australia)

11 aprile Julia Meeting Trieste (Italia)

12 aprile Mondiali a squadre di marcia Brasilia (Brasile)

12 aprile Maratona di Milano Milano (Italia)

12 aprile Maratona di Parigi Parigi (Francia)

12 aprile Triveneta Meeting Treviso (Italia)

20 aprile Maratona di Boston Boston (USA)

24 aprile World Continental Tour (gold) Nairobi (Kenya)

25-26 aprile Meeting Multistars Brescia (Italia)

25-26 aprile Campionati Italiani 10.000 metri Sede da definire (Italia)

26 aprile Maratona di Londra Londra (Gran Bretagna)

1° maggio Meeting Frate1874 Modena (Italia)

1° maggio Meeting di Palmanova Palmanova (Italia)

2-3 maggio Mondiali di staffette Gaborone (Botswana)

3 maggio ESET WMD-Night Busto Arsizio (Italia)

8 maggio Diamond League Doha (Qatar)

9 maggio Pegaso Meeting Firenze (Italia)

16 maggio Diamond League Shanghai (Cina)

17 maggio World Continental Tour (gold) Sede da definire (Giappone)

20 maggio Meeting di Savona Savona (Italia)

23 maggio Diamond League Xiamen (Cina)

23 maggio Coppa Europa dei 10.000 metri La Spezia (Italia)

29 maggio World Continental Tour (gold) Bydgoszcz (Polonia)

30 maggio Triveneto Meeting Trieste (Italia)

31 maggio Diamond League Rabat (Marocco)

2 giugno Venafro Long Jump Festival Venafro (Italia)

2 giugno Atletica 2000 Meeting San Vito al Tagliamento (Italia)

2 giugno Meeting di Primavera Mondovì (Italia)

3 giugno World Continental Tour (gold) Turku (Finlandia)

4 giugno Diamond League (Golden Gala) Roma (Italia)

5-7 giugno Campionati Italiani prove multiple Sede da definire (Italia)

6 giugno World Continental Tour (gold) New York (USA)

7 giugno Diamond League Stoccolma (Svezia)

7 giugno Meeting di Lucca Lucca (Italia)

7 giugno Meeting di Pescara Pescara (Italia)

7 giugno Meeting di Bolzano Bolzano (Italia)

10 giugno Diamond League Oslo (Norvegia)

14 giugno World Continental Tour (gold) Los Angeles (USA)

16 giugno World Continental Tour (gold) Ostrava (Cechia)

20 giugno Meeting Pergine Pergine Valsugana (Italia)

20-21 giugno Campionati Italiani Societari Rieti (Italia)

21 giugno World Continental Tour (gold) Hengelo (Paesi Bassi)

26 giugno Diamond League Parigi (Francia)

28 giugno World Continental Tour (gold) Zagabria (Croazia)

28 giugno Meeting di Trieste Trieste (Italia)

4 luglio Diamond League Eugene (USA)

4 luglio Meeting della Leonessa Brescia (Italia)

8 luglio Meeting Sport e Solidarietà Lignano Sabbiadoro (Italia)

10 luglio Diamond League Monaco (Monaco)

14 luglio World Continental Tour (gold) Budapest (Ungheria)

15 luglio Enterprise Meeting Napoli (Italia)

16 luglio Meeting Arcobaleno Celle Ligure (Italia)

16-19 luglio Europei Under 18 Rieti (Italia

18 luglio Diamond League Londra (Gran Bretagna)

25-26 luglio Campionati Italiani Assoluti Firenze (Italia)

1° agosto Meeting Brazzale Vicenza (Italia)

5-9 agosto Mondiali Under 20 Eugene (USA)

10-16 agosto Europei Birmingham (Gran Bretagna)

21 agosto Diamond League Losanna (Svizzera)

23 agosto Diamond League Chorzow (Polonia)

27 agosto Diamond League Zurigo (Svizzera)

30 agosto Maratona di Sydney Sydney (Australia)

30 agosto Grand Prix Brescia Brescia (Italia)

2 settembre Meeting di Padova Padova (Italia)

4-5 settembre Diamond League, finali Bruxelles (Belgio)

7 settembre Palio della Quercia Rovereto (Italia)

11-13 settembre Ultimate Championship Budapest (Ungheria)

19-20 settembre Mondiali di corsa su strada Copenhagen (Danimarca)

26 settembre Meeting Alpe Adria Pordenone (Italia)

27 settembre Maratona di Berlino Berlino (Germania)

3 ottobre Giro al Sas Trento (Italia)

11 ottobre Maratona di Chicago Chicago (USA)

18 ottobre Corsa dei Castelli Trieste (Italia)

25 ottobre Maratona di Venezia Venezia (Italia)

25 ottobre Maratona di Amsterdam Amsterdam (Paesi Bassi)

1° novembre Maratona di New York New York (USA)

22 novembre Maratona di Torino Torino (Italia)

22 novembre Cinque Mulini San Vittore Olona (Italia)

29 novembre Maratona di Firenze Firenze (Italia)

6 dicembre Maratona di Valencia Valencia (Spagna)

13 dicembre Europei di Cross Belgrado (Serbia)

31 dicembre BOclassic Bolzano (Italia)

31 dicembre We Run Rome Roma (Italia)