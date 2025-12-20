Calendario A1 volley femminile oggi: orari partite sabato 20 dicembre, tv, canali, streaming

La quindicesima giornata di Serie A1 femminile va in sena tutta nella serata di sabato 20 dicembre. Il campionato riparte in un clima particolare, ancora fortemente influenzato dall’impresa internazionale della Savino Del Bene Scandicci, capace di laurearsi campione del mondo per club superando in finale Conegliano e rompendo una gerarchia che sembrava ormai consolidata. Un risultato che non modifica la classifica, ma che incide profondamente sulle percezioni e sugli equilibri mentali delle protagoniste.

Conegliano resta saldamente al comando, ma arriva a questo turno dopo aver incassato la seconda finale persa della stagione, dopo quella di Supercoppa contro Milano. Il calendario la manda in trasferta a Cuneo, contro una squadra che nell’ultimo turno ha ritrovato slancio e fiducia grazie al successo al tie-break su Macerata. Le piemontesi cercano continuità e punti pesanti per allontanarsi dalle zone più scomode della graduatoria, mentre l’Imoco è chiamata a una risposta immediata, non tanto per la classifica quanto per riaffermare certezze e leadership dopo settimane emotivamente complesse. Uno dei piatti forti della giornata è senza dubbio Milano–Chieri, sfida che vale tantissimo nella corsa alle prime posizioni. Le lombarde arrivano dal successo esterno al quinto set contro Bergamo, una prova di solidità e profondità che ha confermato la crescita del gruppo. Chieri, invece, continua a sorprendere per continuità e qualità del gioco, come dimostrato dal netto 3-0 rifilato a Firenze. È uno scontro diretto che può ridisegnare il podio alle spalle di Conegliano e incidere in maniera significativa sulla griglia playoff.

A Busto Arsizio va in scena un confronto dal forte valore strategico tra Uyba e Novara. Le bustocche stanno vivendo una stagione fatta di alti e bassi, ma restano agganciate al treno playoff e sanno di non poter sprecare occasioni casalinghe. Novara, dal canto suo, continua a viaggiare con grande regolarità e difende il secondo posto in classifica dopo il successo su San Giovanni in Marignano. Per le piemontesi è una tappa delicata, in un campo che storicamente nasconde insidie. Altro incrocio chiave è quello di Villafranca Piemonte, dove Monviso Volley e Macerata si giocano punti che pesano doppio nella lotta per la salvezza. Le padrone di casa cercano una svolta dopo settimane complicate, mentre Macerata arriva da una sconfitta amara a Cuneo, ma con segnali incoraggianti sul piano della prestazione. È una gara che mette in palio molto più dei tre punti, tra fiducia e prospettive future.

Grande curiosità anche per Perugia–Scandicci. Le umbre, nonostante una classifica deficitaria, hanno spesso mostrato capacità di competere a tratti contro chiunque e proveranno a sfruttare il fattore campo. Scandicci, invece, deve dimostrare di saper rientrare immediatamente nel clima del campionato dopo l’euforia mondiale, gestendo energie fisiche ed emotive in un contesto che non concede margini. A Firenze, Il Bisonte ospita Vallefoglia in una sfida equilibrata tra due squadre separate da pochi punti ma con ambizioni diverse. Le toscane cercano risposte dopo il passo falso di Chieri, mentre le marchigiane arrivano rinvigorite dal successo al tie-break contro Perugia, che ha rilanciato le loro ambizioni playoff. Chiude il programma la partita di Cervia tra San Giovanni in Marignano e Bergamo. Le romagnole continuano a pagare l’impatto con la massima serie, ma cercano segnali di crescita, mentre Bergamo resta pienamente coinvolta nella corsa all’ottavo posto e non può permettersi passi falsi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della 15ma giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Sabato 20 dicembre

Ore 19.30 – Honda Cuneo Granda Volley vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.00 – Numia Vero Volley Milano vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su RaiSport e streaming su VBTV

Ore 20.30 – Wash4green Monviso Volley vs Cbf Balducci Hr Macerata – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Il Bisonte Firenze vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV