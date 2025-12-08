Calcio, Pulisic guida la rimonta del Milan a Torino. Colpi esterni di Genoa e Parma

Tre vittorie esterne nei posticipi della quattordicesima giornata della Serie A. L’ultima è quella del Milan, che rimonta il Torino e vince 3-2 contro i granata, riprendendosi la vetta della classifica insieme al Napoli. Gli altri due colpi fuori casa sono quelli del Parma (1-0 a Pisa) e del Genoa (2-1 a Udine), che valgono tre punti importanti nella corsa salvezza di emiliani e liguri.

Si parte, però, dall’Olimpico di Torino dove succede veramente di tutto. Il rigore di Vlasic e il ritorno al gol di Zapata (bel diagonale) sembrano lanciare la squadra di Baroni, che dopo 17 minuti è addirittura avanti 2-0. Il Milan è sotto shock e perde per infortunio anche Rafael Leao, ma una scarica di energia viene data dal sinistro potentissimo di Rabiot, che da molto lontano batte un incolpevole Israel. Nel secondo tempo al 66′ Allegri si gioca la carta Pulisic, recuperato all’ultimo dall’influenza, e l’americano ha un impatto devastante. Al primo pallone toccato dopo pochi secondi segna il 2-2 e dieci minuti dopo firma addirittura il sorpasso, chiudendo con il sinistro un ottimo cross di Ricci. Il Torino non ha più la forza di reagire ed il Milan si prende tre punti davvero importanti per la squadra dell’oggi squalificato Max Allegri.

Seconda vittoria consecutiva per Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa, con i rossoblu che vincono 2-1 in casa del Lecce e agganciano il treno di squadre a 14 punti. Ad aprire le marcature nel primo tempo è stato Malinovskyi dal dischetto. L’ucraino perfetto nello spiazzare Leali e portare avanti i ligure. L’Udinese ha cercato con insistenza il pareggio e lo ha trovato con Piotrowski al 65′, bravissimo a girare con il sinistro sotto la traversa il cross di Rui Modesto. Il guizzo decisivo, però, è quello di Norton-Cuffy, che a sette minuti dalla fine si fa trovare pronto in area sul cross di Ekuban, mancato da Messias, battendo Okoye per il 2-1 genoano.

Altro colpo importantissimo in chiave salvezza quello del Parma, che vince lo scontro diretto con il Pisa e sale a quota 14 punti, portandosi a +4 proprio sui toscani. In Toscana finisce 1-0 con un calcio di rigore di Benedyczak, al suo primo gol in carriera in Serie A. Una rete arrivato nel finale di primo tempo, mentre nella ripresa il Pisa si getta alla ricerca del pareggio, ma spreca una serie di grandi occasioni, soprattutto con N’Zola che ha avuto sui piedi per due volte l’occasione del pareggio. Nel finale poi l’attaccante africano si fa pure espellere per un brutto fallo, chiudendo nel peggiore dei modi la sua partita.