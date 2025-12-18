Calcio, Neres e Hojlund portano il Napoli in finale di Supercoppa Italiana. Milan tramortito

Il Napoli torna a brillare dopo le brutte sconfitte di Lisbona e Udine, battendo con merito il Milan al King Saud University Stadium di Riad (Arabia Saudita) e accedendo alla finale della Supercoppa Italiana 2025. Gli uomini di Antonio Conte si sono imposti per 2-0 nella prima semifinale del torneo e affronteranno lunedì 22 dicembre nell’ultimo atto la vincente di Inter-Bologna.

I partenopei, ammessi alla Final Four per aver vinto l’ultimo Scudetto, ambiscono alla terza affermazione della loro storia in questa kermesse dopo i trionfi (con altri format) del 1990 e del 2014. Sfuma subito l’ipotesi doppietta invece per i rossoneri, campioni uscenti di Supercoppa e qualificati per l’evento di quest’anno grazie al secondo posto nell’ultima Coppa Italia.

La banda di Massimiliano Allegri parte meglio ed impegna subito il portiere avversario con Loftus-Cheek dopo cinque minuti, poi ci prova anche Saelemaekers al 16′ con un tiro troppo alto ma dopo questa occasione è il Napoli a diventare il padrone incontrastato del match. Gli azzurri sfornano diverse palle gol ed il Milan riesce a rispondere solo con qualche contropiede fino al 39′, quando David Neres sblocca il punteggio con un tap-in vincente dopo un errore di Maignan.

Hojlund va vicino al raddoppio subito prima dell’intervallo ma viene neutralizzato da un ottimo Maignan, che si esalta anche in avvio di ripresa sul tiro da fuori area di Rrahmani. Il 2-0 definitivo del Napoli arriva al 63′ con la rete di Hojlund, che vince il duello con De Winter e batte il portiere francese del Milan. Nel finale McTominay sfiora addirittura il terzo gol, mentre la squadra lombarda crea poco in fase offensiva non riuscendo a mettere realmente in difficoltà la difesa campana.