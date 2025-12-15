Calcio, la Roma regola il Como nel posticipo di A e accorcia sulle prime tre

Nell’incontro di chiusura della quindicesima giornata del campionato di serie A la Roma supera 1-0 il Como, centra il decimo successo del suo torneo e accorcia le distanze sul trio di testa portandosi ad una sola lunghezza dal Napoli terzo e a tre dall’Inter capolista. I capitolini ritrovano il successo dopo due sconfitte consecutive patite contro i partenopei e con il Cagliari.

A decidere le sorti del confronto dell’Olimpico è la stilettata in diagonale con cui, al quarto d’ora della ripresa, Wesley, servito dall’assist di Soulé, spedisce il pallone all’angolino senza concedere la minima possibilità di scampo a Butez. I padroni di casa, che mettono alle corde i rivali con un pressing asfissiante, meritano il successo perché conducono le operazioni fin dalle prime battute, creano diverse occasioni pericolose, ma non riescono a concretizzarle in maniera adeguata.

I lombardi, dal canto loro, subiscono la seconda sconfitta consecutiva dopo il roboante 4-0 incassato lo scorso 6 dicembre nella sfida giocata al Meazza contro l’Inter. I lariani crescono con il trascorrere dei minuti, potrebbero pareggiare nei minuti finali con l’incursione di Posch, ma il provvidenziale salvataggio di Ndicka evita un pareggio beffardo.

Il confronto diretto in programma sabato prossimo all’Allianz Stadium contro la Juventus potrà fornire ulteriori significative indicazioni sulle ambizioni della formazione allenata da Gasperini. Il Como tornerà in campo il prossimo 27 dicembre contro il Lecce perché la sfida del prossimo turno con il Milan è stata rinviata a causa dell’impegno dei rossoneri in Supercoppa italiana.