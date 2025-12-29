Calcio, la Roma demolisce il Genoa nel posticipo e tiene il passo delle prime in Serie A

La Roma risponde a tutte le altre big del campionato e vince all’Olimpico per 3-1 contro il Genoa nel posticipo della diciassettesima e terzultima giornata del girone d’andata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. I giallorossi tornano dunque al successo dopo il ko di Torino con la Juventus e si riprendono il quarto posto in classifica a +1 proprio sui bianconeri ed in scia alle prime tre, che hanno giocato però una partita in meno.

La banda di Gian Piero Gasperini si porta comunque momentaneamente a -3 dall’Inter capolista, a -2 dal Milan e a -1 dal Napoli, che recupereranno a metà gennaio i match non giocati per la trasferta a Riad in occasione della Final Four di Supercoppa Italiana. Notte fonda invece per il Grifone, che incassa la terza sconfitta consecutiva e resta appena sopra la zona retrocessione, in quartultima posizione a +2 su un Hellas Verona che ha disputato però una gara in meno dei liguri.

Partenza a razzo davanti al pubblico di casa per la Roma che sblocca la sfida già al 14′ con il gol di Soulè trovando poi il raddoppio cinque minuti più tardi grazie a Koné. I giallorossi sono scatenati e firmano il 3-0 al 31′ con il redivivo Ferguson, sfiorando successivamente il 4-0 con un palo colpito da Koné prima dell’intervallo. Poche emozioni nella ripresa, con il Genoa che ottiene almeno il gol della bandiera all’87’ con Ekhator.