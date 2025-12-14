Calcio, Inter e Juventus a segno in trasferta. Napoli ko a Udine e pari del Milan nel 15° turno di Serie A

In attesa del Monday Night tra Roma e Como, si sono tenuti cinque incontri validi per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-2026. Risultati importanti in ottica classifica generale, viste le affermazioni di Inter e Juventus e il ko del Napoli.

I bianconeri hanno sconfitto in una sfida particolarmente attesa il Bologna al Dall’Ara. La rete decisiva è stata siglata dal colombiano Juan Cabal al 64′, su assist del turco Kenan Yildiz. Da segnalare l’espulsione tra le fila rossoblu al 69′ del norvegese Torbjorn Lysaker Heggem. Un risultato che consente alla Vecchia Signora di scavalcare proprio la formazione bolognese in graduatoria, balzando al quinto posto.

Ancora più importante il successo dei nerazzurri a Marassi contro il Genoa. I gol del tedesco Yann Bisseck e dell’argentino Lautaro Martinez nel primo tempo hanno incanalato la partita in un certo modo, anche se i padroni di casa con la rete del portoghese Vitinha hanno cercato di rimettere tutto in discussione. Tre punti importanti e testa della classifica per la Beneamata. Partenopei, infatti, sconfitti sul campo di gioco dell’Udinese. Una partita molto sofferta per la formazione allenata da Antonio Conte. Annullati due gol ai bianconeri con l’intervento della VAR e a condannare i campioni d’Italia è stato l’olandese Jurgen Ekkelenkamp al 73′.

Azzurri, dunque, terzi in classifica con 31 punti a -2 dall’Inter e a -1 dal Milan, fermato sul pari (2-2) a San Siro dal Sassuolo. Prestazione poco brillante degli uomini di Massimiliano Allegri, in svantaggio al 13′ per una rete di Konè. A pareggiare il conto al 34′ ci ha pensato il giovane Davide Bartesaghi. Quest’ultimo ha trovato, in maniera del tutto inaspettata, il raddoppio al 47′, ma il Diavolo è stato raggiunto sul pari dalla marcatura del francese Armand Lauriente al 77′.

Fiorentina sempre più in difficoltà e vittoria al Franchi del Verona 2-1: Orban ha portato in vantaggio gli scaligeri al 42′, autorete di Nunez al 69′ e ancora il nigeriano a gonfiare la rete al 90+3′, in un finale concitato per l’espulsione del tecnico gialloblu Paolo Zanetti.