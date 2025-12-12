Calcio femminile, nono turno infuocato in Serie A. Tanti scontri diretti, occasione di fuga per la Roma?

Ci apprestiamo a vivere un turno particolarmente fascinoso questo weekend nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. In occasione della nona giornata di Campionato – l’ultima per l’anno solare 2025 – sono infatti previsti incroci molto interessanti, oltre che concrete possibilità di fuga da parte della capolista, ovvero la Roma.

Sì perché la formazione capitolina, ferita dall’eliminazione in Champions con un turno d’anticipo, prenderà parte al più classico dei testa-coda, sfidando in trasferta la Ternana (sabato 13 dicembre, ore 18:00), al momento ultima della classe con soli quattro punti. Non sarà però una disputa da prendere alla leggera, considerando il bisogno impellente di vittorie per le umbre, già in passato capaci di dare delle grane ad avversarie più quotate.

Le ragazze di Luca Rossettini, sulla carta potrebbero sfruttare la concomitanza di due incontri ad alta quota impossibili da pronosticare: il Como, al momento seconda forza, battaglierà infatti con la Fiorentina terza in classifica (sabato 13 dicembre, ore 12:30). Mentre le detentrici del titolo della Juventus, appaiata alla Viola, se la vedranno invece con il Napoli (13 dicembre, ore 12:30), formazione in grande salute al momento quarta.

Altro vìs-a-vìs di cartello sarà il derby della Madonnina: Inter e Milan (13 dicembre, ore 15:00) si prennuncia una lotta infuocatissima, considerato il solo punto che separa le due compagini, con le rossonere avanti sulla nerazzurre e desiderose di dare continuità dopo la buona vittoria sulle partenopee della scorsa settimana. Attenzione poi alla Lazio, pronta a lanciare il guanto di sfida al Parma (14 dicembre, ore 15:00). Completa il quadro Genoa-Sassuolo (14 dicembre, ore 12:30). Di seguito il programma.

CALCIO FEMMINILE: PROGRAMMA NONA GIORNATA SERIE A 2025-2026