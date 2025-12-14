Calcio femminile, Lazio e Sassuolo festeggiano nel 9° turno di Serie A

Andata in archivio la nona giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2025-2026. Nel torneo nazionale due le partite che hanno completato il programma di questo turno. La sfida tra Lazio e Parma e il confronto tra Genoa e Sassuolo, tali da andare a definire la situazione nella classifica generale.

Allo Stadio Mirko Fersini le biancocelesti volevano far valere il fattore campo contro le ducali. Una sfida equilibrata, in cui la compagine laziale ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e alla fine ha trovato con la sua attaccante di riferimento, Martina Piemonte, la soluzione. La giocatrice della Nazionale italiana al 61′ è riuscita a essere pronta all’appuntamento, regalando il gol vittoria alle laziali.

Un successo significativo ancor di più per via dell’espulsione di Flaminia Simonetti dopo 27′, che ha costretto le padrone di casa a giocare in inferiorità numerica lungamente. Un risultato che consente alla formazione allenata da Gianluca Grassadonia di portarsi a quota 15 punti in classifica generale, agganciando l’Inter e Como, vicina alla top-3.

Allo Stadio La Sciorba è arrivato il successo (1-0) esterno delle neroverdi contro le genoane. La solita Lana Clelland ha risposto presente nel momento più importante al 26′, regalando alle ospiti tre punti che sicuramente fanno comodo. Sassuolo che sta cercando di tirarsi fuori dalle zone basse della classifica e questo riscontro dà ossigeno alla squadra di Alessandro Spugna. Lo stesso non si può dire per le rossoblu, in penultima piazza con 6 punti all’attivo.