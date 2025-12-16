Calcio femminile, la Roma vuole salutare la Champions con un acuto. Con il St. Polten sfida tra eliminate

Obiettivo: salutare la Champions League 2025-2026 con una vittoria. E’ chiaro l’obiettivo della Roma che, domani (mercoledì 17 dicembre) alle ore 21:00, sfiderà il St. Polten nell’ultimo incontro valido per il girone unico della rassegna continentale. Una sfida che conta più per la bandiera che per altro, considerato che entrambe le squadre sono state eliminate aritmeticamente con un turno d’anticipo.

Le giallorosse, alle prese con un calendario non poco ostico, fino a questo momento hanno collezionato soltanto un punto, maturato nella trasferta contro il Leuven. Le ragazze di Luca Rossettini si sono poi dovute arrendere al cospetto del Real Madrid, del Barcellona, del Chelsea e del Varelenga, K.O quest’ultimo che ha certamente tagliato le gambe alla loro rincorsa.

Praticamente speculare il ruolino di marcia della compagine austriaca, battuta in sequenza dall’Atletico Madrid, dal Lione, dal Chelsea e dalla Juventus, mentre si è diviso la posta proprio con il Varelenga. Entrambi i team occupano l’ultimo posto in classifica, con la Roma però avanti (penultima) in virtù della differenza reti.

La speranza è che le capitoline mettano in campo tutta l’esperienza accumulata (anche) attraverso le numerose sconfitte accumulate durante il proprio cammino. La condizione infatti permetterà loro di giocare una partita senza alcuna aspettativa, a viso aperto, con purtroppo niente in palio. Chiudere i battenti con quattro punti sarebbe il modo ideale per completare un percorso europeo insidioso. In conferenza stampa, l’allenatore ha detto di voler mettere in campo la miglior formazione possibile, da capire se darà comunque spazio ad alcune rotazioni oppure no. L’unico dubbio riguarda Giulia Greggi, alle prese con un percorso differenziato e in forse per l’undici iniziale.