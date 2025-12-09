Calcio femminile, Juventus a caccia dei tre punti contro il Sankt Pölten per i playoff in Champions League

Obiettivo tre punti. La Juventus scenderà in campo quest’oggi, alle ore 18:45, contro il Sankt Pölten alla NÖ Arena per il quinto impegno della fase a girone unico della Champions League. La Vecchia Signora, reduce dall’1-1 in campionato contro la Roma, va a caccia del successo sul rettangolo verde austriaco per compiere un passo importante in chiave playoff nella massima competizione continentale.

La squadra allenata da Max Canzi si trova attualmente in ottava posizione nella graduatoria e conquistare un successo potrebbe rivelarsi determinante per essere parte degli spareggi, funzionali alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Giova ricordare che da questa stagione prende il via il format del girone unico, come è già accaduto nella stagione passata a livello maschile. Un unico raggruppamento da 18 squadre, in cui le prime quattro classificate in questa fase si qualificheranno automaticamente per i quarti di finale, mentre le squadre che termineranno tra il 5° e il 12° posto disputeranno i playoff a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Le compagini dal 13° al 18° posto verranno eliminate. Le quattro vincitrici degli spareggi completeranno il quadro delle qualificate ai quarti.

La Juve è reduce dall’incredibile 3-3 contro il Lione al “Pozzo-La Marmora” di Biella. Le campionesse d’Italia hanno sfiorato l’impresa, trovandosi avanti di 3 reti al termine della prima frazione. La rimonta della compagine di Jonathan Giraldez ha dato un connotato amaro alla prestazione delle bianconere.

Il St. Pölten ha interrotto una serie di 11 sconfitte nella fase a gironi in Champions, recuperando due gol di svantaggio e pareggiando 2-2 in casa del Vålerenga nella quarta giornata. La squadra austriaca, che con questo risultato ha abbandonato il fondo della classifica, spera di consolidarlo davanti ai tifosi di casa per rimanere a contatto con le prime 12. La Juventus avrà a sua disposizione il gruppo a completo per centrare il target, volendo replicare il precedente contro il club austriaco, risalente alla stagione 2021-2022, quando ci fu un 4-1 nel primo turno di qualificazione a Torino.