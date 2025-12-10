Calcio
Calcio femminile: goleada del Chelsea a Londra, game over per la Roma in Champions League
Game over per la Roma nella Champions League 2025-2026 di calcio femminile. La formazione di Luca Rossettini è infatti caduta per 6-0 in occasione del super ostico match contro la corazzata del Chelsea, salutando aritmeticamente la competizione continentale con una giornata d’anticipo. A pesare il ko interno contro il Valerenga ed il pari in casa del Leuven.
Inizio non poco sfortunato per le giallorosse che, al tredicesimo minuto, si fanno letteralmente male da sole a causa del rocambolesco autogol di Federica Bergamaschi, la quale colpisce di testa un cross partito da Baltimore mettendo inavvertitamente la sfera in porta. Con oculata calma, le inglesi trovano il varco giusto per il raddoppio al 26′, insaccando in rete con Kaptein, brava a controllare un assist partito dal lato destro del campo che supera così Lukasova.
Poi, un minuto prima del duplice fischio, le blues firmano il tris con Kaneryd, lesta nel prendere per prima la respinta del portiere avversario a seguito di un tentativo da parte di Kerr. Ordinaria amministrazione poi nella ripresa, iniziata ancora nel segno della formazione di casa. Al 50′ infatti un fallo di mano di Pandini regala al Chelsea un calcio di rigore, regolarmente capitalizzato sessanta secondi dopo da Nuksen.
La squadra di Londra, non sazia, continua a macinare azioni pericolose, mettendo a referto la manita al 77′ grazie alla firma di Hamano, sapientemente premiata con un inserimento perfetto partito dai piedi di Reiten. Ci sarà spazio anche per il sesto sigillo, questa volta siglato da Bronze con un pallonetto in scioltezza.
Quando manca soltanto una sfida alla fine della fase a girone unico, la Roma occupa l’ultimo posto della classifica con un solo punto, appaiata a St Polten, PSG e Benfica. Ormai impossibile raggiungere la zona play-off, considerato che la formazione più vicina, il Leuven, è a quota 6.