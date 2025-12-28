Calcio a 5, vittoria dal doppio significato del Global Work Capurso a Rende nel 13° turno di Serie A

Vittoria dal doppio significato del Global Work Capurso. La compagine barese ha espugnato il PalaPirossigeno di Rende e fatto suo lo Sky Match della tredicesima giornata di Serie A KINTO di calcio a 5, superando per 3-2 un Pirossigeno Cosenza sempre più in difficoltà, al quarto ko consecutivo. Una vittoria dal peso specifico elevatissimo per i pugliesi, che confermano solidità, cinismo e maturità nonostante il debutto nella massima serie.

Match intenso e combattuto quello andato in scena in Calabria, con il Capurso abile a difendersi con ordine e a colpire con puntualità ogni volta che ne ha l’opportunità. Gli ospiti sbloccano il risultato nel primo tempo grazie a Garofalo, bravo a finalizzare una manovra corale ben costruita. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato da Perri, ma in entrambe le circostanze il Cosenza trova la forza di reagire affidandosi al talento di Marcelinho, autentico trascinatore e tra i migliori in campo.

Sul 2-2 i padroni di casa aumentano la pressione offensiva, spinti dalla necessità di interrompere la serie negativa citata, ma devono fare i conti con un Micoli sugli scudi, decisivo tra i pali, e con una retroguardia pugliese compatta e granitica, capace di reggere l’urto nei momenti più delicati della gara.

Nel finale coach Paniccia tenta il tutto per tutto ricorrendo al 5 contro 4, ma la scelta si rivela controproducente: a 1’41” dalla sirena, infatti, una micidiale ripartenza del Capurso viene finalizzata con freddezza da Lamas, che sigla il gol decisivo e chiude definitivamente i conti.

Il successo consente al Global Work Capurso di conquistare tre punti d’oro, salendo al decimo posto in classifica con 12 punti, un bottino importante in ottica salvezza. Situazione opposta per il Pirossigeno Cosenza, che resta penultimo a quota 10, scavalcato proprio dal Global Work e appaiato a Saviatesta Mantova e Came Treviso.

La terzultima giornata del girone di andata si completerà lunedì alle 20.30 con la sfida di Avellino tra Sandro Abate ed Ecocity Genzano, match decisivo nella corsa alla Coppa Italia.