Calcio a 5, Samperi verso Italia-Finlandia: “Un 2025 da 7.5. Abbiamo margini importanti verso gli Europei”

Il primo passo verso il 2026, l’ultimo impegno ufficiale del 2025. La nazionale italiana di calcio a 5 è pronta a sfidare domenica sera – 21 dicembre alle ore 20, a Genzano – la Finlandia, in un’amichevole di preparazione in direzione dei prossimi Europei di gennaio.

La squadra è al lavoro per ottenere una vittoria contro i nordici, con il ct Salvo Samperi che ha fatto un bilancio e ha tracciato il punto della situazione attuale degli azzurri.

Al sito ufficiale della Divisione Calcio a 5, il tecnico ha affermato: “Sono felice di questo 2025, di come la squadra sta crescendo e ovviamente della qualificazione all’Europeo. Quella con la Finlandia sarà l’ultima partita prima dell’Europeo nella quale dovremo provare a correggere alcuni aspetti in vista di gennaio: l’atteggiamento deve essere quello di una volontà di apprendimento”.

Poi ha aggiunto: “Sono convinto che questa squadra abbia ancora importanti margini di miglioramento: se vogliamo arrivare a competere a pari livello con le top squadre europee dobbiamo colmare il gap e in particolare lì davanti la nostra capacità di minaccia offensiva deve salire”.

Sulla Finlandia e sulle avversarie della prossima rassegna continentale: “Hanno quelle caratteristiche difensive che si sposano bene con ciò che andremo a cercare di migliorare. Sono una squadra molto europea da questo punto di vista, con similitudini anche con squadre del calibro di Portogallo, Polonia e Ungheria: dovremo essere concentrati e provare a chiudere bene un anno a cui darei comunque un voto positivo, direi un 7 e mezzo”.