Calcio a 5, Meta Catania in fuga, pari tra Eboli e L84 nell’undicesimo turno di Serie A

Domenica doppio appuntamento a chiudere il turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5 tra Pirossigeno Cosenza e Active Network e tra Sandro Abate e L84 Torino. Nel frattempo si deve prendere atto della fuga della Meta Catania. Tra le mura amiche, la formazione siciliana si è imposta per 2-1, creando il break in classifica generale, visto il pari tra Eboli e L84.

Gli etnei hanno sofferto più del previsto contro la Fortitudo Pomezia. A decidere la sfida è stata una marcatura a metà del secondo tempo di Mario Musumeci che, incarnando l’anima della compagine, ha saputo trascinare ai tre punti i rossoblu.

Come detto, Catania in testa in solitaria, visto il pari 1-1 tra Eboli e i neroverdi. I padroni di casa, passati in vantaggio grazie a una marcatura di Josiko nel primo tempo, non sono riusciti a mettersi al sicuro nella ripresa e il beffardo pareggio si è tramutato in realtà per effetto della marcatura di Lavrendi.

Negli altri anticipi, sono arrivati tre punti importanti per la Roma 1927. La formazione capitolina si è imposta 2-1 contro Global Work Capurso. Le reti di Cutruneo e di Marcelo hanno spento le velleità dei rivali e permesso ai giallorossi di balzare allo stato attuale delle cose in terza piazza in graduatoria. Certo, L84 ha due partite da recuperare.

Rimonta per l’Ecocity Genzano, che sotto 0-3 e poi 2-3 nel secondo tempo a Campo Ligure, è riuscito a spuntarla con lo score di 5-3. Nei bassi della graduatoria la Came Treviso ha prevalso in un confronto importante contro Mantova 3-2. I trevigiani hanno così messo la freccia rispetto al Saviatesta e sono in zona playout.