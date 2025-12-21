Calcio a 5
Calcio a 5: l’Italia impatta 1-1 in amichevole contro la Finlandia
L’ultima partita del 2025 per l’Italia del calcio a 5, che si lancerà nelle prossime settimane verso gli Europei 2026, si chiude con un pareggio. A Genzano di Roma infatti gli azzurri hanno messo a referto un 1-1 in amichevole contro la Finlandia.
Partita tosta, nervosa, che fatica a decollare. Merlim e compagni, schierato fra i titolari, insieme a Bellobuono fra i pali, capitan Musumeci, Liberti e De Oliveira, non riescono a trovare la via della rete, con la fisicità finlandese che porta noie ai meccanismi azzurri. La contesa non si sblocca: si va al riposo sullo 0-0.
La ripresa inizia con buon piglio, salvo poi ricadere nel precedente canovaccio. Il tempo inizia a scorrere in maniera deciso superando la mezz’ora. Volata finale: arriva il colpo della Finlandia che passa in vantaggio con Kunnas. L’Italia va spalle al muro a pochi minuti dalla fine, ma riesce a trovare il modo di pareggiare con De Oliveira a 90″ dal termine.
Suona la sirena, dopo un tiro libero di Merlim che non trova fortuna, il match si chiude. L’Italia esce dal campo con rammarico pensando ai prossimi impegni verso gli Europei.
ITALIA-FINLANDIA 1-1 (pt 0-0)
ITALIA: Bellobuono, Musumeci, Liberti, Merlim, De Oliveira. A disp.: Dalcin, Podda, Rossetti, Venancio, Pulvirenti, Calderolli, Turmena, Isgrò, Biscossi, Cutruneo, Barichello. All. Samperi
FINLANDIA: Kangas, Alasuutari, Ahmadi, Kunnas, Vanha. A disp.: Alamikkotervo, Madetoja, Sylla, Isotalo, Savikko, Koivumaki, Sibakov, Lilja, Pulkkinen. All. Gargelli
Marcatori: st 16’16’’ Kunnas (F), st 18’25’’ De Oliveira (I)
Arbitri: Simone Zanfino (ITA), Luca Di Battista (ITA), Ivo Colangeli (ITA); Cronometrista: Matteo Ottaviani (ITA)
Note: ammoniti Kunnas (F), Pulkkinen (F), Barichello (I), Rossetti (I), Ahmadi (F)