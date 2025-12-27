Calcio a 5: L84, blitz a Catania e primato in Serie A. Roma e Napoli ok

La 13esima giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente aperta, in questo turno tra le festività natalizie e di fine anno solare, mandando in scena 5 partite in questo sabato 27 dicembre.

Il primo pesantissimo risultato da registrare è quello della L84 che si impone 4-8 sul campo della Meta Catania: piemontesi che partono fortissimo in terra etnea andando in vantaggio per 0-4 nei primi 10 minuti con Tuli (2 volte), Cuzzolino e Schiochet ad andare a referto. I siciliani cercano il rientro: all’intervallo è 2-5. La ripresa però vede i catanesi arrivare sino al 4-5, con Brunelli e Drahovsky ad accorciare al minimo le distanze. Il team di Juanra Calvo spinge senza però arrivare al pari prestando il fianco alle ripartenze di una L84 che diventa letale in campo aperto, con Tuli, Josiko e Rescia a chiudere i conti.

Affermazioni a suon di gol per Roma, 5-3 a un tenace CDM Futsal in una partita pazza nella quale i capitolini erano scappati sul 3-0, salvo poi farsi riprendere sul 3-3 dai liguri in meno di un minuto a otto giri di lancette dal termine, e poi ritrovare il modo di vincere con i guizzi di Avellino e Sarmiento, e per il Napoli, con i partenopei che hanno schiantato 5-0 la Came Treviso.

Infine due pareggi: il 2-2 fra Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina e il pirotecnico 4-4 fra Saviatesta Mantova e Active Netwokr.

Le gare che restano in agenda sono: Cosenza-Capurso (domenica 28 dicembre alle ore 20.45) e Sandro Abate-Genzano (lunedì 29 dicembre alle ore 20.30). A riposare è la Fortitudo Pomezia.