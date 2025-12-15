Calcio a 5: Italia nel girone con la Spagna sulla strada verso gli Europei Femminili 2027

Dopo aver archiviato i Mondiali, con l’eliminazione ai quarti di finale, l’Italia del calcio a 5 guarda al prossimo grande torneo in agenda: gli Europei Femminili 2027, che si terranno a Osijek dal 7 al 14 marzo fra poco meno di un anno e mezzo.

Per arrivare al massimo appuntamento continentale, a 8 formazioni in un format nuovo rispetto a quello delle Final Four del passato, le azzurre di Francesca Salvatore dovranno passare dall’Elite Round di qualificazione.

Un girone nel quale sono state sorteggiate, Pool 3, che comprende la fortissima Spagna – terza agli ultimi Mondiali – a cui aggiungere altre due squadre: la vincente del Main Round (prima nel ranking delle qualificate) e la miglior seconda del Main Round.

Per qualificarsi agli Europei Femminili 2027 servirà o vincere il girone o arrivare fra le migliori due seconde classificate. In alternativa, finendo fra le due peggiori seconde, vi sarà comunque la chance di arrivare al torneo vincendo lo spareggio diretto in programma fra le due compagini.

Di seguito il recap completo dei sorteggi, sia del Main Round sia dell’Elite Round, con tutte le squadre e le date dei vari step per la qualificazione agli Europei Femminili 2027 di calcio a 5.

UEFA WOMEN’S FUTSAL EURO 2027, Main Round

Gruppo A: Cechia, Bielorussia, Norvegia (ospitante), Kazakistan

Gruppo B: Bosnia-Erzegovina, Serbia, Inghilterra, Lituania (ospitante)

Gruppo C: Slovenia, Francia, Irlanda del Nord, Lettonia

Le vincenti di ogni girone e le due migliori seconde si qualificano per l’Elite Round

UEFA WOMEN’S FUTSAL EURO 2027, Elite Round

Gruppo 1: Portogallo (ospitante), Finlandia, Paesi Bassi, Seconda migliore seconda del Main Round

Gruppo 2: Ungheria, Svezia, Slovacchia (ospitante), Vincente Main Round (terza nel ranking delle qualificate)

Gruppo 3: Spagna, ITALIA, Vincente Main Round (prima nel ranking delle qualificate), Miglior seconda Main Round

Gruppo 4: Ucraina, Polonia, Belgio, Vincente Main Round (seconda nel ranking delle qualificate)

Le vincenti dei gironi e le due migliori seconde si qualificano alla fase finale. Le due peggiori seconde si sfideranno in uno spareggio con gara di andata e ritorno per definire l’ultima qualificata

CALENDARIO UEFA WOMEN’S FUTSAL EURO 2027

Main round: dal 17 al 22 marzo 2026

Elite round: dal 6 all’11 ottobre 2026

Play-off: dal 12 al 26 novembre 2026

Sorteggio finali: da confermare

Torneo finale (Osijek, Croazia): dal 14 al 21 marzo 2027