Calcio a 5: Italia, contro la Finlandia per chiudere bene il 2025 e lanciarsi verso gli Europei

Ultima prova prima di un 2026 da vivere, praticamente sin da subito, con il piede a premere sull’acceleratore. La Nazionale italiana di calcio a 5 è pronta a sfidare la Finlandia in un test amichevole in programma domenica 21 dicembre, alle ore 20 all’interno del Palasport ‘Gino Cesaroni’ di Genzano di Roma.

Diversi gli obiettivi della partita per il ct Salvo Samperi e il suo staff. Il primo sarà sicuramente quello capire a che punto è la parabola di crescita di un gruppo consolidato, che però vorrebbe anche “allargarsi” in soluzioni e profondità di scelte verso gli Europei che incombono.

In secondo luogo la volontà di fare propria la gara: non solo perché “vincere aiuta a vincere”, ma anche per lanciare un segnale a livello internazionale per un’avventura importante nella quale gli azzurri sanno di non partire con i favori dei pronostici, ma dove hanno in mente il ruolo da recitare, quello della “mina vagante”.

La strada è tracciata, dopo il 3-4 di Campo Ligure – incassato a novembre nel ko in amichevole contro la Spagna, dove comunque sono arrivate buone indicazioni – ora è il momento per un altro banco di prova. Faccia a faccia con la Finlandia guardando anche a Portogallo, Polonia e Ungheria, le avversarie della prima parte degli Europei 2026.