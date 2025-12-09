Calcio a 5, i convocati dell’Italia per l’amichevole con la Finlandia: le scelte di Samperi

In vista dell’amichevole che si terrà a Genzano, domenica 21 dicembre alle ore 20, il tecnico della nazionale italiana di calcio a 5 – Salvo Samperi – ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro la Finlandia.

Il tutto guarda alla preparazione degli Europei 2026, che scatteranno il prossimo 21 gennaio e per i quali l’Italia è stata inserita nel Gruppo D, a Lubiana, con Portogallo, Ungheria e Polonia.

In totale per il test contro i nordici, allenati dal tecnico italiano Sergio Gargelli, sono 19 i convocati: 4 portieri e 15 elementi di movimento. Tornano nella lista l’estremo difensore Lorenzo Pietrangelo e i laterali Fabricio Calderolli e Michele Podda, mentre ad essere assente per infortunio sarà Gabriel Motta.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per la sfida alla Finlandia, avversaria da 10 precedenti, con un bilancio che “parla” di 8 vittorie azzurre e 2 pareggi.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Carlos Dalcin (Eboli), Gianluca Parisi (Cosenza), Lorenzo Pietrangelo (Treviso);

Giocatori di movimento: Matheus Barichello (Genzano), Matteo Biscossi (Roma), Fabricio Calderolli (Eboli), Venancio Cini Baldasso (Eboli), Ivan Cutruneo (Roma), Julio De Oliveira (Genzano), Giuliano Fortini (L84 Torino), Antonino Isgrò (Roma), Francesco Liberti (L84 Torino), Alex Merlim (Sporting CP), Carmelo Musumeci (Catania), Michele Podda (Catania), Giovanni Pulvirenti (Catania), Italo Rossetti (Sporting Sala Consilina), Luis Turmena (Catania).

Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Capo delegazione: Stefano Castiglia; Segretario: Sabrina Filacchione; Coordinatore area tecnica: Antonio Scocca; Dirigente accompagnatore: Alessandro Distante; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Domenico Castello; Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Match analyst: Sebastiano Giuffrida; Medici: Benedetto Carta e Carmelo Papotto; Fisioterapisti: Claudio Princiotta Spanò e Valerio Esposito; Nutrizionista: Francesco Leva.