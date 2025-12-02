Calcio a 5 femminile, termina il cammino dell’Italia ai Mondiali: netta sconfitta contro il Portogallo

Si ferma ai quarti di finale il cammino della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nei Mondiali. Alla PhilSports Arena di Manila (Filippine), la compagine allenata da Francesca Salvatore doveva affrontare una sfida complicata. Il Portogallo è formazione molto preparata tecnicamente e sa come imbrigliare l’avversario attraverso possesso di palla e imbucate.

L’esito del confronto ha sorriso nettamente alle lusitane, uscite vittoriose del confronto con lo score di 7-2. Una partita fin da subito in salita per la selezione tricolore. L’uno-due di Carolina Pedreira e di Lidia Moreira al 5’22” e al 5’42” a dare una chiara impronta. Brave però le ragazze di Salvatore a lottare, trovando il gol che ha accorciato le distanze con Erika Ferrara al 9’27”.

Al 20’58”, però, ancora la citata Lidia Moreira ha saputo insinuarsi nella retroguardia nostrana e trafiggere Ana Sestari. Una marcatura che ha un po’ spento i fuochi dell’Italia e il Portogallo ha finito per dilagare. Il tutto ha assunto i connotati del festival del gol con Janice Silva al 23’25” e Kika al 27’20” a portare a cinque le reti. Sara Boutimah al 28’36” si è tolta la soddisfazione di firmare la seconda realizzazione italiana, ma le lusitane hanno voluto ribadire il concetto con le segnature di Lidia Moreira (tripletta) al 34’30” e di Janice Silva (doppietta) al 38’31”.

Le portoghesi, quindi, staccano il biglietto per la semifinale e giocheranno contro l’Argentina, a segno nei quarti contro la Colombia nel derby sudamericano (4-1). Alle 13.30 italiane il quarto di finale tra Brasile e Giappone che definirà l’avversaria della Spagna.